Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

TV8 ekranlarının heyecanlı yarışması Survivor'da daha önce yarışan Damla Can yeni sezonda da All Star takımında yer aldı. Damla'nın eski hali herkesi şoke etti.

Şu anda saçları sarı renk olan Damla'nın eski halini görenler "Sakın saçlarını bir daha koyu yapma" demeden edemedi. Damla'nın eski hali şu anki haline göre hayal kırıklığı yarattı.