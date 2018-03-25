Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

TV8 ekranlarının heyecanlı yarışması Survivor'da daha önce yarışan Damla Can yeni sezonda da All Star takımında yer aldı. Damla'nın eski hali herkesi şoke etti.
Şu anda saçları sarı renk olan Damla'nın eski halini görenler "Sakın saçlarını bir daha koyu yapma" demeden edemedi. Damla'nın eski hali şu anki haline göre hayal kırıklığı yarattı.
**DAMLA CAN KİMDİR?**
Damla Can, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almıştır.
Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri de veren Damla Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekiyor.
27 yaşında olan Damla Can, 2018 Survivor All Star yarışmasında All Starlar takımında mücadele decek.
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