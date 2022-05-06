Survivor'dan diskalifiye olan Merve Aydın'a bir şok daha! 2 ay sürecek...

Survivor'da dün akşam Merve Aydın çığlıklarıyla herkesi gözyaşlarına boğdu. Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mücadele eden Merve Aydın, Nisa'yla yarışırken bir anda 'Aşilim koptu' çığlıklarıyla her yeri inletti. Herkesin yanına koşması ve Merve'yi sakinleştirmeye çalışması son bölüme damga vurdu.

HAYKIRIŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞDU

Aşil tendonunun koptuğunu söyleyen ve çığlıklarıyla adayı inleten Merve, haykırışlarıyla herkesi gözyaşlarına boğdu. Survivor doktoru Serhad Ömercikoğlu'nun yanına gelmesiyle birlikte Merve'nin ilk muayenesi parkur ortasında yapıldı.

"ANNE SANA SÖZ VERDİM"

Doktorun muayene yaptığı esnada, "Aşilim koptu Serhad abi. Ben sporcuyum bilmiyor muyum?" sözleriyle herkesi üzdü. Daha sonrasında daha büyük bir duygusal yoğunluk yaşamaya başlayan Merve Aydın, 2021 yılında kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden annesi Nilüfer Aydın için haykırdı. Merve, "Anne sana söz verdim anne. Buradan gidemem." sözleriyle herkesi gözyaşlarına boğdu.

SAKATLIĞI NEDENİYLE DİSKALİFİYE EDİLDİ

Merve Aydın'ın yarışmadaki akıbeti dün akşam belli oldu. Acun Ilıcalı: ''Kendisi ile uzun bir süre görüştüm. Çok talihsiz bir olay yaşandı. Hiçbirimizin aklından geçmeyen bu sakatlık belasının yarışmacılara ne kadar darbeler vurabileceğini gösteren bir olay. Merve'nin durumu ile ilgili bilgi vereceğim. Tarihi bir oyun tarihi galibiyet. Kendisi ile uzun bir sürek konuşurken bir ağabeyi olarak ona bazı tavsiyelerde bulundum. Gözyaşları ile başlayan konuşmada bıraktığım son nokta iyi bir nokta oldu. Merve'nin yaşadığı ağır bir sakatlık. Canımızdan sağlığımızıdan daha değerlisi yok. Bu sakatlıkların en olumlu tarafı 1-2 ay sonra sağlığa kavuşulabilmesi." ifadelerinde bulundu.

SAĞLIĞINA KAVUŞMASI 2 AYI BULACAK

Yaşanan diskalifiye olayı sonrası Merve Aydın'a bir kötü haber daha geldi. Merve Aydın'ın tedavisinin 6 ile 10 hafta arasında süreceği ifade edildi. Aydın, uzun bir süre yere basamayacak.

