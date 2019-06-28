Survivor'dan elenen Bora Edin kimdir? Survivor Bora kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Survivor yarışmasında Dominik'teki son dokunulmazlık oyununu kaybeden beyaz takımda Okay ve Bora eleme adaylar oldu. Türkiye'de yapılan toplu sms oylamasının sonuçlarına göre, daha az oyu alan Bora Edin finali göremeden elendi.

BORA EDİN KİMDİR? HANGİ SPORU YAPIYOR?

Bora Edin yarışmanın iddialı isimlerinden biri oldu. Parkurda gösterdiği performansla dikkat çeken Bora Edin, profesyonel spor hayatında altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynadı.

23 Mart 1984 doğumlu Bora Edin, 7 yaşına kadar İsviçre’de yaşadı. Lisede eğitim için Malta’ya gitti ve burada Hibernians futbol takımında oynadı. 2 yıl sonra Türkiye’ye dönüş yaptı, Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünde okudu.



Yeditepe Üniversitesi’nde futbol takımında kaptanlık yaptı. Dünyanın 47 ülkesindeki üniversitelerin katılım sağlandığı Salon Futbol Turnuvası’nda şampiyon oldular. Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynadı. Futbol dışında pinpon, tenis, yüzme gibi pek çok sporla uğraşıp başarılar elde etti. Şu anda CrossFit eğitmenliği yapıyor.



