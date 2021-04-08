Survivor’dan elenen Doğan Keser bombaladı: 'Kafasında kurup gelmiş'

Survivor 2021’de Dominik Cumhuriyeti'ne veda eden son isim sosyal medya fenomeni Doğan Keser oldu. Yarışmadan elenen Doğan Keser, peş peşe bomba açıklamalarda bulundu. Son olarak Batuhan Karacakaya’ya yaptığı "Burası Adnan Ziyagil'in Yalısı değil" çıkışıyla gündeme gelen Doğan Keser, insanların samimiyetsizliğinden yakındı.

SURVİVOR DOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Survivor 2021’de en az SMS’i alarak yarışmaya veda eden Doğan Keser, Survivor'da en zorlandığın an? sorusuna şu yanıtı verdi:

"Samimi gelmeyen insanlar vardı. O insanların samimiyetsizliğini görünce bir şekilde soğuyorsun, Survivor senin için daha zor oluyor" yanıtını verdi.

BİZİ AYAKTA TUTAN TEK ŞEY...

Vedanın ardından takımda neler değişir? sorusuna ise Keser, "Her tarafta kulisler dönüyordu ve Çağrı abi ile bu kulislerin dışında kalıyorduk. Normal hayattan bahsediyorduk. O bizi mutlu ediyordu, adada tek ayakta tutan şey bizim için buydu" dedi.

SURVİVOR FAVORİLERİNİ AÇIKLADI

Survivor Doğan, "Gönüllülerde Poyraz; karakteri de güzel, kendi de güzel, performansı da çok iyi. Ünlülerde inşallah Çağrı abi olur, sonuna kadar destek vereceğim. Performans olarak bakarsak İsmail Balaban; kondisyonu çok iyi, istikrarlı gidiyor, yarışlarda da çok iyi. Batuhan da olabilir, kurduğu sahnelerden devam ederse" şeklinde konuştu.