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Survivor’dan elenen Doğan Keser bombaladı: 'Kafasında kurup gelmiş'

08.04.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tv 8’de yayınlanan Survivor yarışmasından elenen son isim Doğan Keser oldu. Batuhan Karacakaya’ya yaptığı "Burası Adnan Ziyagil'in Yalısı değil" çıkışıyla gündeme gelen Doğan Keser, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Survivor’dan elenen Doğan Keser bombaladı: 'Kafasında kurup gelmiş'

Survivor 2021’de Dominik Cumhuriyeti'ne veda eden son isim sosyal medya fenomeni Doğan Keser oldu. Yarışmadan elenen Doğan Keser, peş peşe bomba açıklamalarda bulundu. Son olarak Batuhan Karacakaya’ya yaptığı "Burası Adnan Ziyagil'in Yalısı değil" çıkışıyla gündeme gelen Doğan Keser, insanların samimiyetsizliğinden yakındı.

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SURVİVOR DOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Survivor 2021’de en az SMS’i alarak yarışmaya veda eden Doğan Keser, Survivor'da en zorlandığın an? sorusuna şu yanıtı verdi:

"Samimi gelmeyen insanlar vardı. O insanların samimiyetsizliğini görünce bir şekilde soğuyorsun, Survivor senin için daha zor oluyor" yanıtını verdi.

BİZİ AYAKTA TUTAN TEK ŞEY...

Vedanın ardından takımda neler değişir? sorusuna ise Keser, "Her tarafta kulisler dönüyordu ve Çağrı abi ile bu kulislerin dışında kalıyorduk. Normal hayattan bahsediyorduk. O bizi mutlu ediyordu, adada tek ayakta tutan şey bizim için buydu" dedi.

SURVİVOR FAVORİLERİNİ AÇIKLADI

Survivor Doğan, "Gönüllülerde Poyraz; karakteri de güzel, kendi de güzel, performansı da çok iyi. Ünlülerde inşallah Çağrı abi olur, sonuna kadar destek vereceğim. Performans olarak bakarsak İsmail Balaban; kondisyonu çok iyi, istikrarlı gidiyor, yarışlarda da çok iyi. Batuhan da olabilir, kurduğu sahnelerden devam ederse" şeklinde konuştu.

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Batuhan'la son oyuna giderken yaşadığın tartışmada, 'Burası Adnan Ziyagil'in yalısı değil, ona göre davran' gerilimini şöyle yanıtladı:

"Batuhan'la devamlı tartışmamız oluyordu; adada da oyunlarda da. Çok güzel kurup gelmiş kendini ve onu oynuyor. Oyuncu olduğu için güzel oynuyor. Biz adada gerçek Batuhan'ı görüyoruz. Aslında neşeli bir çocuk, ama Survivor'ı çok kafasında kurduğu için kendini yansıtamıyor. Mükemmel oyuncu, onu tebrik ediyorum. Survivor'da oynadığı için sinirleniyorum. Gerçek yüzünü görüp, başka yerlerde başka hareketler yaptığı için sinirleniyorum. O yüzden de tartışmalarımız oluyordu."

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TV8 survivor
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