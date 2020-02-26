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Survivor'dan elenen Melis kimdir? İşte Survivor Tuğba Melis Türk hangi dizilerde oynadı? İşte hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2020 01:37 | Son Güncelleme

Survivor 2020 ünlüler takımı yarışmacısı Tuğba Melis Türk, son bölümde adaya veda etti. Survivor ünlüler takımından ilk elenen isim olan ünlü oyuncu Tuğba Melis Türk, sms oylamasında da son sırada yer aldı. Yarışmaya hırslı başlayan Melis, oyunlarda ise beklenen performansı sergileyemedi. Peki Survivor Tuğba Melis Türk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Oyunculuk bölümü mezunu olan Tuğba Melis Türk’ün hayat hikayesi ve oynadığı diziler.

Survivor'dan elenen Melis kimdir? İşte Survivor Tuğba Melis Türk hangi dizilerde oynadı? İşte hayat hikayesi

Survivor 2020'nin 25 Şubat Salı akşamı ekrana gelen 8. bölümünde adaya veda eden isim oyuncu Tuğba Melis Türk oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Ünlülerde ilk eleme adayı olarak Derya Can, takım içinde yapılan oylama ile belli olmuştu. SMS sıralamasında ilk iki sırayı alan Barış ile Ersin'in söylediği isimler ise Tuğba Melis Türk ve Mert oldu. Haftanın eleme adayları arasında en az SMS oyunu alan Tuğba Melis Türk yarışmaya veda etti.

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Survivor 2020 yarışmacısı Tuğba Melis Türk’ün hayatı, hangi dizi ve filmlerde rol aldığı merak ediliyor. Best Model of Turkey birincisi olan Tuğba Melis Türk, 1990 yılında Bulgaristan’da doğdu. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı.

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TUĞBA MELİS TÜRK KİMDİR? İŞTE ROL ALDIĞI DİZİLER

1990 Bulgaristan doğumlu olan Tuğba Melis Türk, eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı.

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2011 yılında 'Best Model of Turkey' yarışmasına katılan ve birinci olan Tuğba Melis Türk, ilk oyunculuk deneyimini 2004 yılında Büyük Buluşma dizisi ile yaşadı.
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Birçok televizyonj dizisinde rol alan Tuğba Melis Türk son olarak; Star Tv ekranlarında yayınlanan; 'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisinde boy gösterdi. Güzel oyuncu, 'Laz Vampir Tirakula' ve 'Kolpaçino: Bomba' filmlerinde rol alarak sinema dünyasına da adım attı.

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