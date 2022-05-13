Survivor'dan elenen Yağmur Banda'dan şarkıcı Edis'le olay paylaşım! "Hadi yine gel benim ol"

Survivor 2022 All Star yarışmasında bu yıl başarılı bir performans sergileyen ve geçtiğimiz hafta ada konseyinde yapılan eleme oylamasıyla adaya veda eden Yağmur Banda, paylaşımlarıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Son olarak sosyal medya hesabından şarkıcı Edis'le olan pozunu paylaşan Banda, samimiyetiyle dikkat çekti.

Survivor 2022 All Star yarışmasından geçtiğimiz haftalarda elenen ve yarışmaya veda eden Yağmur Banda, Türkiye'ye döner dönmez Edis konserine koştu.

Şarkıcı Edis'le birlikte samimi bir pozunu paylaşan Yağmur Banda, samimiyetiyle dikkat çekti.

Yağmur Banda, Edis'le olan paylaşımında, "Hadi yine gel benim ol" yazdı ve takipçilerinin dikkatini çekti.





