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Survivor dokunulmazlık oyununda kurallar değişti! Büyük final öncesi sürpriz karar! İşte Survivor'da yeni kurallar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 02:33 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de büyük finale 2 hafta kala dokunulmazlık oyununda sürpriz bir değişiklik yaşandı. Survivor son bölümdeki ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, çeyrek ve yarı final haftalarındaki dokunulmazlık oyunlarındaki değişikliği açıkladı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu nasıl oynanacak? Dokunulmazlık oyunundaki değişiklik nedir? İşte Survivor'da yeni dokunulmazlık oyunu kuralları.

Survivor dokunulmazlık oyununda kurallar değişti! Büyük final öncesi sürpriz karar! İşte Survivor'da yeni kurallar

Survivor 2020, 14 Temmuz'da final yaparak ekrana veda edecek. Survivor'da son olarak Nisa'nın elenmesiyle yarışmacı sayısı 6'ya düştü. Acun Ilıcalı ise büyük finale giden yolda gerçekleşen değişiklikleri açıkladı. Ilıcalı'nın açıklamasına göre, Survivor dokunulmazlık oyunlarında yeni kural geldi. İşte Survivor 2020’de dokunulmazlık oyunundaki yeni sistem.

SURVIVOR YENİ KURAL! DOKUNULMAZLIK OYUNU NASIL DEĞİŞTİ?

Survivor 2020'de dokunulmazlık oyunu birkaç aşamadan oluşuyor. İlk olarak yarışmacılar, parkura tek tek çıkarak zamana karşı bir mücadele veriyor. En kısa zamandan en uzun zaman içinde bitiren yarışmacıya göre bir sıralama oluşuyor. Bu sıralama sonrasında ilk sıradaki sonuncu gelen şeklinde bir eşleşme yapılıyor. Bu turda iki yarışmacı parkurda aynı anda çıkıyor ve oyunda iki sayı alan kazanmış oluyor. Bu şekilde devam eden sistem finalde de aynı şekilde devam ediyordu.

"SURVIVOR'DA BİR İLK OLACAK"

Survivor 2020'de yeni oyun uygulamasını ise Acun Ilıcalı açıkladı. Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, "Gelecek haftadan itibaren oynanacak dokunulmazlık oyunlarında geçerli olacak bu uygulamaya göre; dokunulmazlık oyunlarında finale kalan yarışmacılardan beşe ulaşan dokunulmazlığı kazanmış olacak" dedi.

Acun Ilıcalı, önümüzdeki hafta altı kişinin oynayacağı dokunulmazlık oyununa dair bir değişikliği daha açıkladı. Acun'un "Survivor’da bir ilk olacak" sözleriyle açıkladığı değişikliğe göre, Survivor 2020’de önümüzdeki dokunulmazlık oyununda ilk turda üç yarışmacı aynı anda parkura çıkacak. Bu üç kişi arasında sonuncu olan elenmiş sayılacak.

SURVIVOR FİNALİ NE ZAMAN OLACAK?

Survivor 2020'nin büyük finali 13-14 Temmuz'da İstanbul'da olacak. Yarı final haftasında ise büyük sürprizler yaşanacak. Dominik'ten Türkiye'ye dönecek olan 4 yarışmacı, büyük finalde sms oylamasına çıkacak. Ve Survivor 2020 şampiyonu 14 Temmuz Salı akşamı belli olacak.

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