Survivor dokunulmazlık oyununda kurallar değişti! Büyük final öncesi sürpriz karar! İşte Survivor'da yeni kurallar

Survivor 2020, 14 Temmuz'da final yaparak ekrana veda edecek. Survivor'da son olarak Nisa'nın elenmesiyle yarışmacı sayısı 6'ya düştü. Acun Ilıcalı ise büyük finale giden yolda gerçekleşen değişiklikleri açıkladı. Ilıcalı'nın açıklamasına göre, Survivor dokunulmazlık oyunlarında yeni kural geldi. İşte Survivor 2020’de dokunulmazlık oyunundaki yeni sistem.

SURVIVOR YENİ KURAL! DOKUNULMAZLIK OYUNU NASIL DEĞİŞTİ?

Survivor 2020'de dokunulmazlık oyunu birkaç aşamadan oluşuyor. İlk olarak yarışmacılar, parkura tek tek çıkarak zamana karşı bir mücadele veriyor. En kısa zamandan en uzun zaman içinde bitiren yarışmacıya göre bir sıralama oluşuyor. Bu sıralama sonrasında ilk sıradaki sonuncu gelen şeklinde bir eşleşme yapılıyor. Bu turda iki yarışmacı parkurda aynı anda çıkıyor ve oyunda iki sayı alan kazanmış oluyor. Bu şekilde devam eden sistem finalde de aynı şekilde devam ediyordu.

"SURVIVOR'DA BİR İLK OLACAK"

Survivor 2020'de yeni oyun uygulamasını ise Acun Ilıcalı açıkladı. Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, "Gelecek haftadan itibaren oynanacak dokunulmazlık oyunlarında geçerli olacak bu uygulamaya göre; dokunulmazlık oyunlarında finale kalan yarışmacılardan beşe ulaşan dokunulmazlığı kazanmış olacak" dedi.