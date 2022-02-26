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Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gitti? 26 Şubat 2022 Cumartesi

26.02.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'ın 26 Şubat Cumartesi günü yayınlanacak olan bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelecek. Survivor 2022 AllStar'da zorlu parkur oyunu sonrası kaybeden takımdan 1 kişi eleme potasına girecek. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gitti? İşte Survivor'ın 26 Şubat 2022 Cumartesi günkü bölümü ile ilgili detaylar...

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gitti? 26 Şubat 2022 Cumartesi

Survivor 2022 AllStar'da heyecan dorukta. Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı Survivor'ın 26 Şubat Cumartesi günü ekrana gelecek olan 32. bölümünde kozlarını paylaşacak. Gerilimin iyice yükseldiği yarışmada kazanan takım merak konusu oldu. Öte yandan dokunulmazlık oyunu sonrası konseyde 1 yarışmacı eleme odayı olarak çıkarılacak. Bu kapsamda Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gitti? 26 Şubat 2022 Cumartesi soru ve konu başlıkları internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Survivor'ın 26 Şubat 2022 Cumartesi günkü bölümü ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 26 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ

Survivor'ın 26 Şubat Cumartesi günü yayınlanacak olan bölümünde dokunulmazlık oyunu oynanacak. Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı parkur oyununda hem zamanla hem de birbirleri ile mücadele edecek. Survivor'da dokunulmazlık oyununun kazananı belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellencektir...

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 26 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ

Survivor'ın 32. bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden takım konseyde aralarından bir yarışmayı eleme adayı olarak gösterecek. Haftanın ilk eleme adayı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ? 26 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ

Survivor'da en son Gökhan, Yunus Emre, Yasin ve Nagihan eleme potasına girerek sürgün adasına gönderilmişti. Gökhan, Yunus Emre, Yasin ve Nagihan'ın eleme potasında olduğu Survivor 2022 AllStar'da rakiplerinden en az oyu alarak adaya veda eden isim Yunus Emre olmuştu. Dokunulmazlık oyunu sonrası haftanın ilk eleme adayı belli olacak ve konseyde çıkan isim sürgün adasına gidecek.

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TV8 survivor
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