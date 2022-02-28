Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Şubat Survivor All Star'da eleme adayı kim oldu ve sürgün adasına kim gitti?

TV8'de ekrana gelen Survivor 2022 All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları dokunulmazlık için yarışırken, dokunulmazlığı kaybeden takımda yapılan oylamada bir kişi hem eleme adayı oldu hem de sürgün adasına gitmesine karar verilen ikinci yarışmacı oldu.

27 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu oynanırken, ünlüler ve gönüllüler takımları kıyasıya yarışılan bir parkurda eleme adayı olmamak ve takımlarından birini sürgün kampına göndermemek için yarıştı. Kritik haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanan ise gönüllüler takımı oldu.

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8'de ekrana gelen Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada sürgün adasına giden yarışmacı Evrim Keklik olmuştu.

Gün sonunda dokunulmazlığı kaybetmiş olan ünlüler takımında ise ada konseyinde oylama yapıldı. Yapılan oylamada ismi en fazla yazılan yarışmacı olan Aşkım Burçe, bu haftanın ikinci eleme adayı oldu ve sürgün adasına giden isim oldu.



