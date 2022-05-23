Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı sorusunun yanıtı, dün akşam oynanan mücadele sonrasında izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları dün akşam oldukça zorlu bir parkurda mücadele etti. Finale kısa bir zaman kala dokunulmazlık oyunlarının önemi artarken, iki takımda parkurda zor anlar yaşadı. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 22 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 3. dokunulmazlık oyununda dün müthiş bir heyecan yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları dün akşam zorlu bir parkurda, takımlarından birinin eleme potasına girmemesi için mücadele verdi. Son ana kadar kıyasıya mücadelenin sürdüğü oyunda kadınlar mücadelesi ünlüler takımı kazandı ve durum 1-0 oldu. Erkekler etabında ise yine son ana kadar mücadele sürdü ve ünlüler takımı yine kazanmayı bildi. Böylelik 2-0'lık skorla ünlüler takımı mücadelenin ve dokunulmazlığın kazananı oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2022 All Star'da dün oynanan haftanın 3. dokunulmazlık oyunu sonrasında, oyunu kaybeden gönüllüler takımı bu hafta 2. kez eleme konseyinde toplandı. Takım kararıyla yapılan oylama sonucunda şoke eden anlar yaşandı. Son haftalarda performansıyla herkesin dikkatini çeken Hikmet 3. eleme adayı olarak belirlendi. Böylelikle haftanın eleme adayları Berkan, Ayşe ve Hikmet oldu.

