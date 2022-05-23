MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor eleme adayı kim oldu? 22 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor eleme adayı kim oldu? 22 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

23.05.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022'de heyecan tüm hızıyla sürmeye devam ederken, finale kısa bir zaman kala parkurda mücadelelerde zorlaşmaya devam ediyor. Survivor'da dün akşam oynanan haftanın 3. dokunulmazlık oyunu adeta nefes kesti. İki takım yarışmacıları da oldukça zorlu bir parkurda canla başla mücadele etti. Son ana kadar mücadelenin sürdüğü oyunu kazanan takım son anlarda belli oldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 22 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor eleme adayı kim oldu? 22 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı sorusunun yanıtı, dün akşam oynanan mücadele sonrasında izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları dün akşam oldukça zorlu bir parkurda mücadele etti. Finale kısa bir zaman kala dokunulmazlık oyunlarının önemi artarken, iki takımda parkurda zor anlar yaşadı. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 22 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

survivor

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 3. dokunulmazlık oyununda dün müthiş bir heyecan yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları dün akşam zorlu bir parkurda, takımlarından birinin eleme potasına girmemesi için mücadele verdi. Son ana kadar kıyasıya mücadelenin sürdüğü oyunda kadınlar mücadelesi ünlüler takımı kazandı ve durum 1-0 oldu. Erkekler etabında ise yine son ana kadar mücadele sürdü ve ünlüler takımı yine kazanmayı bildi. Böylelik 2-0'lık skorla ünlüler takımı mücadelenin ve dokunulmazlığın kazananı oldu.

survivor

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2022 All Star'da dün oynanan haftanın 3. dokunulmazlık oyunu sonrasında, oyunu kaybeden gönüllüler takımı bu hafta 2. kez eleme konseyinde toplandı. Takım kararıyla yapılan oylama sonucunda şoke eden anlar yaşandı. Son haftalarda performansıyla herkesin dikkatini çeken Hikmet 3. eleme adayı olarak belirlendi. Böylelikle haftanın eleme adayları Berkan, Ayşe ve Hikmet oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoke eden aldatma açıklaması! "Yapıyorsa..."Şoke eden aldatma açıklaması! "Yapıyorsa..."
Baturay Özdemir'den voleybolcu Zehra Güneş itirafı! "Asansörde onunla..."Baturay Özdemir'den voleybolcu Zehra Güneş itirafı! "Asansörde onunla..."
Sofrasını paylaştı! Eski yarışmacından olay olan zenginlik yorumuSofrasını paylaştı! Eski yarışmacından olay olan zenginlik yorumu
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

19 yaş büyük sevgilisiyle aşka geldi! Kimseyi umursamadılar

19 yaş büyük sevgilisiyle aşka geldi! Kimseyi umursamadılar

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu el sıkışmadı mı? Fotoğraflı yanıt

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu el sıkışmadı mı? Fotoğraflı yanıt

Balotelli çıldırdı, Süper Lig tarihine adını yazdırdı!

Balotelli çıldırdı, Süper Lig tarihine adını yazdırdı!

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

Soluğu Bali'de aldı! "Gelir şimdi ahlak bekçileri"

Soluğu Bali'de aldı! "Gelir şimdi ahlak bekçileri"

Abdülhamid’in torununa olay olacak cevap!

Abdülhamid’in torununa olay olacak cevap!

İlginizi Çekebilir

Düğünde ilginç anlar! Suratını yaladı

Düğünde ilginç anlar! Suratını yaladı

Yeni imajı sosyal medyayı salladı! Kardashian'a benzetildi

Yeni imajı sosyal medyayı salladı! Kardashian'a benzetildi

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Erotik fotoğraflarını savundu! “Bu feminist bir hareket”

Erotik fotoğraflarını savundu! “Bu feminist bir hareket”

OnlyFans modeli utandı! Müstehcen çekime sürpriz polis baskını

OnlyFans modeli utandı! Müstehcen çekime sürpriz polis baskını

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.