Survivor 2022'de dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununun ardından haftanın üçüncü eleme adayı belli oldu. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları dün akşam ortak engellerin bulunduğu zorlu bir parkurda karşı karşıya geldi. Nefes kesin oyunu kazanan takım belli olurken, kaybeden takım ada konseyinde eleme adayı belirledi. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu, kim elendi? 5 Haziran Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam oynanan haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda heyecan seviyesi yüksek anlar yaşandı. Oldukça başa baş geçen mücadelelerde iki takımda parkurda adeta savaştı. Oyunun ilk etabını kazanan gönüllüler takımı oldu ve durum 1-0'a geldi. İkinci etapta da kafa kafaya giden oyunu kazanan takım gönüllüler oldu ve üçüncü dokunulmazlığın sahibi oldular.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın üçünüc dokunulmazlık oyununu gönüllülerin kazanmasıyla birlikte, ünlüler takımı yarışmacıları ada konseyinde eleme adayı belirlemek için toplandı. Yapılan oylama sonucunda takım kararıyla adı en fazla çıkan isim Nisa oldu ve Nisa haftanın üçüncü dokunulmazlık adayı oldu.

Haftanın diğer eleme adayları Hikmet ve Evrim olmuştu.



