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Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da ödül ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

02.05.2021 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021’de Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının kıyasıya mücadelesi sürüyor. Survivor’da bu akşam her hafta olduğu gibi hem ödül hem de dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da ödül ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da ödül ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2021 sezonu Ünlüler ve Gönüllüler arasında kıyasıya mücadelelere sahne oluyor. Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu bu akşam oynandı.

Survivor’da Ünlüler ve Gönüllüler takımları dokunulmazlık için oyuna çıktı. Survivor'da ödül ve dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim seçildi?

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için Survivor’da nefesler tutuldu. Dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı.

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SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu 10-6 skorla Gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM SEÇİLDİ?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Ünlüler takımı tarafından belirlendiğinde haberimize ekleyeceğiz. Ada konseyinde yazılan isimler İsmail ve Sergen'in adı ikişer kez yazıldı. Son çıkacak oya göre İsmail ve Sergen'den biri ya da ikisi birden eleme adayı olacak. Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Ünlüler takımından Sergen seçildi.

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TV8 survivor
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