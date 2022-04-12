Survivor All Star 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Adada kalmak isteyen yarışmacılar parkurlarda ellerinden geleni yapıyor. Survivor'da 4. eleme adayı olan isim yokluk adasına gitmek zorunda kaldı. Peki Survivor eleme adayları belli oldu mu? 12 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu? İşte merak edilenler...

11 NİSAN DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star 2022'de, diğer sezonlara kıyasla parkurlar daha fazla zorlaştı. 11 Nisan akşamında ekranlara gelen Survivor'un yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu mücadelenin sonucunu kazanan taraf ünlüler oldu.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Potada yer alan ilk isim Barış Murat Yağcı olmuştu. Haftanın ikinci ve üçüncü eleme adayları da ünlüler takımından Gizem ve Parviz olmuştu.

Survivor'da 11 Nisan akşamında dokunulmazlığı Gönüllüler kaybetti ve yokluk adasına göndermek için bir isim yazdı. Böylelikle Ayşe, adı en çok yazılan kişi oldu ve 4. eleme adayı olarak yokluk adasına gönderildi. Barış, Gizem, Parviz ve Ayşe arasından bir yarışmacı, 12 Nisan akşamında yayınlanacak Survivor'un yeni bölümünde adaya veda edecek.

