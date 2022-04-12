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Survivor eleme adayları belli oldu mu? 12 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?

12.04.2022 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'un 11 Nisan akşamında yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından kaybeden taraf, isim yazmak için ada konseyinde yerini aldı. Peki Survivor eleme adayları belli oldu mu? 12 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu? Tartışmalarla geçen bir bölümün ardından eleme adayları belli oldu. İşte merak edilenler...

Survivor eleme adayları belli oldu mu? 12 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Adada kalmak isteyen yarışmacılar parkurlarda ellerinden geleni yapıyor. Survivor'da 4. eleme adayı olan isim yokluk adasına gitmek zorunda kaldı. Peki Survivor eleme adayları belli oldu mu? 12 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu? İşte merak edilenler...

11 NİSAN DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star 2022'de, diğer sezonlara kıyasla parkurlar daha fazla zorlaştı. 11 Nisan akşamında ekranlara gelen Survivor'un yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu mücadelenin sonucunu kazanan taraf ünlüler oldu.

Survivor eleme adayları belli oldu mu? 12 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Potada yer alan ilk isim Barış Murat Yağcı olmuştu. Haftanın ikinci ve üçüncü eleme adayları da ünlüler takımından Gizem ve Parviz olmuştu.

Survivor'da 11 Nisan akşamında dokunulmazlığı Gönüllüler kaybetti ve yokluk adasına göndermek için bir isim yazdı. Böylelikle Ayşe, adı en çok yazılan kişi oldu ve 4. eleme adayı olarak yokluk adasına gönderildi. Barış, Gizem, Parviz ve Ayşe arasından bir yarışmacı, 12 Nisan akşamında yayınlanacak Survivor'un yeni bölümünde adaya veda edecek.

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TV8 survivor
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