Survivor elemelerinde Yasin Obuz'dan şaşırtan tepki! Tek tek isim saydı: "Diğerleriyle vedalaşmayacağım"

Tv8 ekranlarında yayınlanan 'Survivor All Star', 30 Mart günü yeni bölümüyle ekrana geldi. Birleşmenin ardından ilk ödül oyununun oynandığı yeni bölümde eleme heyecanı yaşanırken, elenen ismin açıklandığı anlar çok konuşuldu. Yasin Obuz, adaya veda ederken kullandığı ifadelerle herkesi şaşırttı.

ELENEN İSİM YASİN OBUZ OLDU

Haftanın ilk ödül oyunu için yarışmacılar parkurda büyük mücadele verirken, ödül ise karnıyarık ve pilav menüsü oldu. Kadınlar mücadelesini kazanan takım gönüllüler oldu. Erkeklerde de açık ara oyunu alan gönüllüler, yine ödülün sahibi oldu.

Haftanın eleme adayları üç dokunulmazlığı da kaybeden gönüllüler takımından çıkarken, elenen isim ise Yasin Obuz oldu. Yasin'in elenmesiyle yarışmacılar büyük şaşkınlık yaşadı. Nisa da bu anlarda gözyaşlarını tutamadı.

"SADECE BUNLARLA VEDALAŞACAĞIM"

Acun Ilıcalı'nın "Arkadaşlarınla vedalaşabilirsin" demesinin sonrasında Yasin'in tepkisi şaşırttı. Bir anda isim saymaya başlayan Yasin, "Ardahan, Nisa, Ogeday, Evrim, Ayşe, Anıl ve Gökhan. Sadece bunlarla vedalaşacağım. Diğerleriyle vedalaşmayacağım" diyerek eleme anlarında adadaki herkesi şaşırttı.

Elenmesinin adından Yasin, "Burası Survivor, kimin eleneceği hiç belli olmaz. Buraya çıkarken de hep bu heyecanı yaşadık. Ben hiçbir zaman kimsenin hakkını yemediğimi düşünüyorum. Kimse için kötü düşünmedim. Hep iyi yönden bakmayı denedim. Her şeye güldüm. 6 tane ceza alınca bunu zaten kabulleniyorsunuz. Diskalifiye olmadığım için mutluyum, gülüyorum. Tüm arkadaşlarıma kazasız belasız bir yarışma diliyorum. Gökhan'ı geride bıraktığım için üzgünüm. Umarım benim hikayemi o tamamlar" şeklinde konuştu.

HALA ŞAŞIRACAĞIMI TAHMİN EDEMEZDİM"

Konseyde çıkan sonucca çok şaşırdığını belirten Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada, "15 senedir Survivor yapıyorum. Hala şaşıracağımı tahmin edemezdim. Tahmin edemeyeceğiniz kadar yakın bir oylama. Birinci ile dördüncü arasındaki farkı söylesem, yok artık dersiniz. Kafam çok karışmıştı. Seyircinin de karışmış. Birinci olsam sevinmem, sonuncu olsam üzülmem öyle bir oylama" ifadelerini kullandı.



