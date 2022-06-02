Survivor elemesi sonrası Hakan Hatipoğlu'ndan sert sözler! "Yazık çok yazık..."

Survivor 2022 All Star'da heyecan tüm hızıyla sürmeye devam ederken, yaşanan elemelerde izleyicilere şoke eden anlar yaşatıyor. Survivor'da dün akşam yaşanan eleme sonrasında SMS sıralamasına göre en az oyu alarak yarışmaya veda eden isim Sema Aydemir oldu.

SEMA'NIN VEDASI OLAY YARATTI

Survivor'da dün akşam gerçekleşen eleme konseyinde, eleme potasında yer alan Anıl, Ayşe, Sema ve Batuhan arasında SMS oylaması gerçekleşti. Yapılan oylama sonucunda SMS sıralamasına göre en az oyu alarak Survivor'a veda eden isim Sema Aydemir oldu.

BATUHAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sema'nın elenmesinin ardından arkadaşlarıyla tek tek vedalaştığı anlar izleyenlere duygu dolu dakikalar yaşatırken, aynı takımda yer alan arkadaşı Batuhan gözyaşlarını tutamadı. Sema ile sarılan Batuhan, "İyi ki tanıdım seni. Aynı takımda olduğumuz için çok şanslıyım" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

HAKAN HATİPOĞLU'NDAN TEPKİ DOLU PAYLAŞIM

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu ise yaşanan eleme sonrasında sosyal medya hesabından tepki dolu bir paylaşımda bulundu. Twitter hesabından tweet atan başarılı yorumcu, "Yazık çok yazık. Yolun açık olsun Sema..." diyerek tepkisini dile getirdi.

Daha sonrasında bir tweet daha atan Hakan Hatipoğlu, Adem Kılıççı'nın adadayken Ayşe'ye tepki olarak söylediği sözü paylaştı ve, "Benzer kuşlar beraber uçar" ifadeleriyle dikkat çekti.





