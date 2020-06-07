Survivor Elif kimdir? Elif Yıldırım Gören kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Survivor çeyrek finalisti Elif'in hayat hikayesi

Survivor yarışmacısı Elif Yıldırım Gören, hayatı ve biyografisiyle izleyenler tarafından merak konusu oldu. Milli atlet olan Elif, Survivor 2020 kadrosuna ünlüler takımından katılmıştı. Ancak takımının üç kişi kalmasının ardından yeni sistemde haftalık oluşturulacak olan iki takım arasında Sercan'ın kaptan olması ile yeniden kırmızı takımda mücadele etmeye başladı. Peki Elif Yıldırım Gören kimdir? İşte, Survivor Elif'in hayatı ve biyografisi.

SURVIVOR ELİF KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur.

400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.



Elif Gören, Yalım Gören ile evlidir.





