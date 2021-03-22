Survivor Emin diskalifiye olunca depresyona girmiş!

Survivor 2021’in dikkat çeken ve başarılı isimlerinden olan Emin Günenç, 31 Ocak akşamı ekranlara gelen bölümde, dizindeki kırıklar sebebiyle yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı. En büyük hayali olan Survivor’da sadece 1 ay yarışabilen ve büyük üzüntü yaşayan Emin’in sakatlık nedeniyle diskalifiye edilmesi, arkadaşları ve ekran başındaki izleyicileri gözyaşlarına boğmuştu.

3 yıl boyunca peşinde koştuğu yarışmanın dizindeki kırıklar yüzünde bitmesi nedeniyle Günenç’in depresyona girdiği ve yeni yeni kendini toparlamaya başladığı öğrenildi.

OYUNCULUK YAPACAK

Bundan sonraki kariyerine oyuncu olarak devam etmek istediğini ifade eden Emin Günenç, yarışma sonrası üzerindeki stresi atmak için geldiği Bodrum’da yarışmadaki yakın arkadaşlarından Poyraz’ın ailesini de ziyaret etti.

Emin, Survivor’dan sakatlık sonucu ayrılmasını ve bundan sonraki hedefleri ile ilgili şöyle konuştu:

"Survivor benim gerçekten yarışmak için üç sene boyunca emek verdiğim bir yarışmaydı. Orada derece almayı, özellikle birleşme partisine katılıp sonra şampiyon olmayı çok istiyordum ama talihsiz bir kaza sonucu sakatlandım. Sakatlık yüzünden yarım bırakmak zorunda kaldım. İçimde bir yerlerde her zaman bir Survivor aşkı var ama önemli olan şu anki devam edeceğim oyunculuk kariyerim. İllaki bir gün tekrar Survivor’a katılırım. Şampiyon olmayı çok istiyordum. Elenerek değil de sakatlıktan dolayı veda etmek beni çok üzdü, depresyona girdim ve kendimi bayağı bir yıprattım ondan sonra kader kısmet dedim. İstanbul’da ailemle görüştükten sonra biraz kafa dağıtmak için Bodrum’a geldim. Bodrum’da yazlığımız var kuzenlerimizle birlikte şu an mini bir tatil yapıyorum."