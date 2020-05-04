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Survivor Ersin'e köpeğinin öldüğü söylendi mi? Acun Ilıcalı: Yılmaz Erdoğan beni aradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 22:07 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, köpeği ölen Ersin Korkut'a kötü haberi vermekten vazgeçtiklerini söyledi. Ilıcalı, Ersin'in ailesinden gelen talepten sonra Yılmaz Erdoğan'ın kendisini aradığını bunun üzerine kötü haberi vermeme kararı aldıklarını ifade etti.

Survivor Ersin'e köpeğinin öldüğü söylendi mi? Acun Ilıcalı: Yılmaz Erdoğan beni aradı

Survivor'da Ersin Korkut’un çok sevdiği köpeği Mes geçtiğimiz ay ölmüştü. Yarışmada da sık sık köpeğinden bahseden ve her fırsatta Mes’i çok özlediğini söyleyen Korkut’a kötü haberi kimse verememişti. Hatta geçtiğimiz haftalarda iletişim ödülünde de köpeğini soran Ersin'e ağabeyi de gerçeği söyleyememiş "Mes iyi, Mesut onunla ilgileniyor" demişti.

AİLESİNDEN TALEP GELDİ

Ersin’in ailesinden talep geldiğini söyleyen Acun Ilıcalı salı günü konseyde Ersin'e kötü haberi vereceğini şu sözlerle açıklamıştı; “Ersin’in ailesinden bize bir talep geldi. İletişim oyunlarında yalan söylemek zorunda kaldıkları için köpeğinin öldüğünü söylememizi istiyorlar. Salı günü konseyde onu söylemeyi düşünüyorum. Ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Köpeğinin öldüğünü Ersin’e söylemeliyiz”
ersinkorkut-instagram

YILMAZ ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ

Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından usta komedyen Yılmaz Erdoğan devreye girdi. Survivor Panorama programına Dominik'ten bağlanan Acun Ilıcalı Survivor Ersin hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı, Survivor Ersin'e köpeğinin öldüğünü söylemekten vazgeçtiğini duyurdu. Ersin Korkut'un akrabası olan Yılmaz Erdoğan'ın kendisini aradığını söyleyen Ilıcalı, "Sevgili Yılmaz Erdoğan aradı beni. Ersin için ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz tabi. Yılmaz Erdoğan 'İkilemdeyiz. Söylersek adamı orada kaybedebiliriz’ dedi. 'Sen ne diyorsun' diye bana sordu, ‘Siz ne derseniz o’ dedim. Çünkü hiç karşılaşmadığımız bir durum. Şuan için erteledik, konseyde köpeğinin öldüğünü söylemedik Ersin'e. Ailesinde tam bir mutabakat olması lazım. Bana ailesi 'söyle' dedi ama Yılmaz Erdoğan da Ersin için ne kadar değerli biliyorsunuz, o da 'söyle' derse o zaman açıklarım. Ben söylemeye çok da meyilli değilim açıkçası ama herkes hem fikir olursa söylerim" ifadelerini kullandı.

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