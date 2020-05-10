Survivor Evrim'den Berkan için olay sözler: Yazma sebebim kaypaklık

Survivor 2020 son bölümde gönüllüler takımın eleme adayı Berkan olmuştu. Berkan’ın konseyde söylediği sözler üzerine Evrim “Samimiyetsiz olmakla” suçlamıştı.

Survivor son bölümde Evrim ilk olarak Berkan’ın sürü psikolojisi sözüne değindi. Survivor Evrim “Biz koyun muyuz?” diyerek takım çoğunluğuna ayak uydurmak için Yasin’in isminin yazılmasına evet dediğini belirtti. Evrim, daha sonra Berkan’ın adının çıkmasına şaşırmasına karşılık olarak ise "Onun adının en az 3 kişi yazacaktı. Orada demogojiler yapıyorsun. Mavi boncuk dağıtma, ne şiş yansın ne kebap durumu. Ama yok öyle bir dünya. Senin adını yazma sebebim biraz ağır olacak ama kaypaklık” dedi.

