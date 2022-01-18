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Survivor Evrim'e ne oldu? Evrim Keklik'in sağlık durumu iyi mi?

18.01.2022 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evrim Keklik, dokunulmazlık oyununda Merve Aydın ile parkura çıktı. Parkurdaki engelleri hızla aşmaya çalışan Evrim ayağının üstüne düştü ve düştüğü yerden kalkamadı. Peki Survivor Evrim'e ne oldu? Evrim Keklik'in sağlık durumu iyi mi?

Survivor Evrim'e ne oldu? Evrim Keklik'in sağlık durumu iyi mi?

Evrim Keklik Survivor dokunulmazlık oyununda acı dolu anlar yaşadı. Ayağının üstüne düşen Evrim Keklik acı içinde haykırarak, "Annemi istiyorum" dedi. Çok geçmeden Evrim'in yanına Doktor Serhad Ömercikoğlu geldi. Takım arkadaşları Evrim için epey endişelendi.

SURVİVOR EVRİM'İN SAĞLIK DURUMU İYİ Mİ?

Parkurda engeli aşmaya çalışan Evrim Keklik ayağının üstüne düştü.

Survivor Evrim'e ne oldu? Evrim Keklik'in sağlık durumu iyi mi?

Acı çektiğini söyleyen Evrim'i Doktor Serhad Ömercikoğlu kontrol için sedyeyle hastaneye götürdü.

Survivor Evrim'e ne oldu? Evrim Keklik'in sağlık durumu iyi mi?

Merve Aydın Evrim'in çok sert düştüğünü dile getirirken takım ve karşı takım arkadaşları Evrim için endişelendi. Furkan Kızılay, bağları esnetmiş olabileceği yorumunu yaparken takım arkadaşı Berkan Karabulut, "Düştüyse belki dış tarafı yırtılmış olabilir." dedi.

Survivor Evrim'e ne oldu? Evrim Keklik'in sağlık durumu iyi mi?

Evrim Keklik'in sağlık durumuyla ilgili açıklama bekleniyor.

Survivor Evrim'e ne oldu? Evrim Keklik'in sağlık durumu iyi mi?

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Anahtar Kelimeler:
survivor Evrim Keklik
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