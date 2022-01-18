Survivor Evrim'e ne oldu? Evrim Keklik'in sağlık durumu iyi mi?

Evrim Keklik Survivor dokunulmazlık oyununda acı dolu anlar yaşadı. Ayağının üstüne düşen Evrim Keklik acı içinde haykırarak, "Annemi istiyorum" dedi. Çok geçmeden Evrim'in yanına Doktor Serhad Ömercikoğlu geldi. Takım arkadaşları Evrim için epey endişelendi.
Parkurda engeli aşmaya çalışan Evrim Keklik ayağının üstüne düştü.
Acı çektiğini söyleyen Evrim'i Doktor Serhad Ömercikoğlu kontrol için sedyeyle hastaneye götürdü.
Merve Aydın Evrim'in çok sert düştüğünü dile getirirken takım ve karşı takım arkadaşları Evrim için endişelendi. Furkan Kızılay, bağları esnetmiş olabileceği yorumunu yaparken takım arkadaşı Berkan Karabulut, "Düştüyse belki dış tarafı yırtılmış olabilir." dedi.
Evrim Keklik'in sağlık durumuyla ilgili açıklama bekleniyor.
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