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Survivor Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Evrim Survivor şartlarına ağlayarak isyan etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 22:57 | Son Güncelleme

Survivor 2020 gönüllüler takımının dikkat çeken yarışmacılarından olan Evrim Keklik yarışmanın ilk günlerine damga vurdu. Survivor'daki zor şartları gözyaşları içinde anlattığı videosuyla sosyal medyada yankı uyandıran Evrim Keklik, daha önce de Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmıştı. Peki Survivor Evrim kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte Survivor Evrim Keklik hakkında merak edilenler.

Survivor Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Evrim Survivor şartlarına ağlayarak isyan etti!

Survivor Gönüllüler takımı kadrosunda yer alan Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu. Survivor ada şartlarının çok zor olduğundan dert yanan Evrim Keklik, yaşadığı zorlukları kameralar karşısında anlattı. Survivor'da yaşadığı zorlukları gözyaşları içinde anlatan Survivor Evrim Keklik, çay kahve içmeyi, minderde oturmayı özlediğini ifade etti. Sporcu kimliği ile ön plana çıkan ve yüzme öğretmenni olan Survivor Evrim Keklik'in hayatı ve biyografisi.
evrim

EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Bir ara Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e de katılan Survivor yarışmacısı Evrim Keklik, verdiği bilgilerle kendisini şu şekilde tanımlıyor:

"Merhaba, ben Evrim Keklik 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum ilkokul 1. sınıfta Fenerbahce Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti. Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi BESYO bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve su altı hokeyi ne başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum. "

Evrim Keklik kim milyoner

SURVİVOR EVRİM YARIŞMANIN BEŞİNCİ GÜNÜNDE ADA ŞARTLARINA İSYAN ETTİ

Survivor Evrim'in ada şartlarına isyan ettiği o sözler;

"Gerçekten çok kötüyüm. Ama bugün daha iyiyim. Bunları annem görmesin lütfen. Önce beni buraya getirseydiniz, bir gün deneme yapsam yemin ederim gelmezdim. Çok zor. Ağlayamıyorum gücüm yok. İnsanlar var utanıyorum orada ağlayamıyorum. Diyecekler kocaman kadın ağlıyor. Su içmek mide bulandırıyor, kokonat ishal yapıyor. Gerçekten hiçbir şey yiyemiyorum. Sohbet etmek istiyorum, çay kahve içmek istiyorum. Minderde oturmak istiyorum.

Bana lütfen insan gibi bir çay verebilir misiniz, bana bir çay bir kahve verin. Gerçekten moralim çok bozuk, bir insanla sohbet etmek istiyorum. Adanın dışında kendi hayatımı anlatmak istiyorum. Onunla konuşmak istiyorum. Burası bana çok ağır geldi. Ben böyle olduğunu gerçekten bilmiyordum. O parkuru yapmak zor değil, o parkura gelene kadar anan ağlıyor zaten burada. O parkur kolay aslında, yemek ye 2 saat öncesinde, ısın, ondan sonra mis gibi çıkar yaparsın o parkuru. Dizim ağrıyor, sırtım ağrıyor, yastık yok, dümdüz yatıyorsun, boynum ağrıyor. Pislik cabası, daha ne söyleyebilirim ki, gerçekten moralim çok bozuk."

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