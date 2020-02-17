Survivor Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Evrim Survivor şartlarına ağlayarak isyan etti!

Survivor Gönüllüler takımı kadrosunda yer alan Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu. Survivor ada şartlarının çok zor olduğundan dert yanan Evrim Keklik, yaşadığı zorlukları kameralar karşısında anlattı. Survivor'da yaşadığı zorlukları gözyaşları içinde anlatan Survivor Evrim Keklik, çay kahve içmeyi, minderde oturmayı özlediğini ifade etti. Sporcu kimliği ile ön plana çıkan ve yüzme öğretmenni olan Survivor Evrim Keklik'in hayatı ve biyografisi.



EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Bir ara Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e de katılan Survivor yarışmacısı Evrim Keklik, verdiği bilgilerle kendisini şu şekilde tanımlıyor:

"Merhaba, ben Evrim Keklik 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum ilkokul 1. sınıfta Fenerbahce Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti. Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi BESYO bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve su altı hokeyi ne başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum. "