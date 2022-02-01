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Survivor Evrim kimdir? Evrim Keklik kaç yaşında ve nereli?

01.02.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da Gönüllüler takımında yer alan Evrim Keklik'in hayatı araştırılıyor. Survivor 2020'ye de katılan Evrim Keklik, Survivor macerasına All Star 2022 ile devam ediyor. Evrim Keklik, sporla iç içe bir yaşam sürüyor. Peki Survivor Evrim kimdir? Evrim Keklik kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Survivor Evrim kimdir? Evrim Keklik kaç yaşında ve nereli?

Survivor programıyla adını geniş kitlelere duyuran Evrim Keklik aslen Çankırılıdır. Birden fazla sporla ilgilenen Evrim Keklik Instagram'da, 'evrimkeklik' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor. Peki Survivor yarışmacısı Evrim kimdir? İşte Evrim Keklik hakkında merak edilenler...

Survivor Evrim kimdir? Evrim Keklik kaç yaşında ve nereli?

SURVİVOR EVRİM KİMDİR?

14 Mart 1991 İstanbul doğumlu Evrim Keklik 31 yaşındadır. Baba tarafından aslen Çankırılı olan Keklik Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini tamamladı. Fenerbahçe'de voleybola başladı, 10 yıl boyunca voleybola devam etti ve sonrasında Galatasaray'a transfer oldu. Burada 1 sene oynayan Keklik, 2010-2011 yılları arasında Ereğli Belediyespor kadın voleybol takımına transfer edildi ancak omzunda meydana gelen sakatlık sonucunda voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Şimdilerde yüzme antrenörlüğü yapıyor ve aynı zamanda sualtı hokeyiyle ilgileniyor.


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survivor Evrim Keklik
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