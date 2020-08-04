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Survivor Evrim ve Demet Akalın arasındaki son perde! İkiliyi barıştıran isim şaşırttı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 14:14 | Son Güncelleme

Survivor 2020 programını yakından takip eden Demet Akalın ve Evrim Keklik arasındaki gerginlik son buldu. İkiliyi Survivor Yasin Obuz barıştırdı. Müjdeli haberi Evrim Keklik sosyal medya hesabından duyurdu.

Survivor Evrim ve Demet Akalın arasındaki son perde! İkiliyi barıştıran isim şaşırttı!

Survivor 2020 yarışmasını sıkı bir şekilde takip eden Demet Akalın yarışmacılar hakkındaki yorumlarını sosyal medya hesaplarından yapmayı ihmal etmedi. Programın başlarında favorisinin Evrim olduğunu açıklayan Demet Akalın sonlara doğru fikrini değiştirerek Cemal Can’ı desteklemeye başladı.

demet akalın

Evrim Keklik ve Demet Akalın gerginliğinin temeli ise Nisa’nın elendiği gün atıldı. Evrim’in “Hadise ne demiş; her şey burada bitti toparlan gidiyorsun” tweetine Demet Akalın’dan jet yanıt geldi. Akalın Evrim’in gönderisinin paylaşarak “Ay sen şimdi dalga mı geçtin Nisa’yla? Seni sevip desteklemekten nasıl nefret ettik son 1 ayda bir bilsen! Nisa gönüllerin şampiyonu oldu, ya sen?” notunu düştü.

İkilinin arasındaki gerilime ise Yasin Obuz arası verildi. Demet Akalın’ın kızı Hira ile Bodrum’da görüşen Survivor Yasin bu seferde Evrim ve Demet Akalın’ı bir araya getirdi.

‘YASİNCİĞİM SAĞ OLSUN’

evrim demet akalın
Takipçilerinin sorularını Instagram hesabından yanıtlayan Survivor Evrim, Demet Akalın’la ilgili ilk kez konuştu. Takipçisinin “Demet Ablanın senin hakkı
yorumlara rağmen onun şarkısını paylaştın?” sorusuna Survivor Evrim “Minik bir görüşme yaptık. Yasinciğim sağ olsun” cevabını verdi.

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