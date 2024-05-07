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  4. Survivor fanı Demet Akalın yine kendini tutamadı! Damla Can'la ilgili beğendiği tweet ortalığı karıştırdı

Survivor fanı Demet Akalın yine kendini tutamadı! Damla Can'la ilgili beğendiği tweet ortalığı karıştırdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.05.2024 07:24
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Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın her bölümünü soluksuz izleyen Demet Akalın yarışmacılar hakkındaki yorumlarıyla sık sık gündem oluyor. Geçtiğimiz günlerde Dominik'e bile giden Akalın bu defa kendisini yine tutamadı. Ünlü ismin Damla Can'la ilgili beğendiği tweet ortalığı karıştırdı.

Survivor fanı Demet Akalın yine kendini tutamadı! Damla Can'la ilgili beğendiği tweet ortalığı karıştırdı

Survivor All Star'ın her bölümünü yakından takip eden adeta yarışmanın fanı olan ünlü şarkıcı Demet Akalın yarışmacılar hakkındaki yorumlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

Acun Ilıcalı'dan Dominik sözünü kaptıktan sonra birleşme partisinde sahne olan ünlü şarkıcı, burada yarışmacılarla da yakınlaşma fırsatı bulmuştu. Hatta Dominik'e gitmeden önce Aleyna'yı pek sevmediği bilinse de bu buluşma sonrası aradaki buzlar erimişti.

demet akalın beğeni

BEĞENDİĞİ TWEET OLAY OLDU

Damla Can'a karşı hislerini bilmediğimiz Akalın, meğer ondan da hoşlanmıyormuş. Akalın, Twitter hesabından Damla Can'a "Bu kadar sinsi ve iğrenç olmak zorlamıyor mu Damla? İnşallah ilk kadın potasına girer ve defolur gidersin." tweetini beğenerek yine olay yarattı.

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Damla Can Demet Akalın survivor all star Acun Ilıcalı ünlü şarkıcı
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