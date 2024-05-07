Survivor fanı Demet Akalın yine kendini tutamadı! Damla Can'la ilgili beğendiği tweet ortalığı karıştırdı

Survivor All Star'ın her bölümünü yakından takip eden adeta yarışmanın fanı olan ünlü şarkıcı Demet Akalın yarışmacılar hakkındaki yorumlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

Acun Ilıcalı'dan Dominik sözünü kaptıktan sonra birleşme partisinde sahne olan ünlü şarkıcı, burada yarışmacılarla da yakınlaşma fırsatı bulmuştu. Hatta Dominik'e gitmeden önce Aleyna'yı pek sevmediği bilinse de bu buluşma sonrası aradaki buzlar erimişti.

BEĞENDİĞİ TWEET OLAY OLDU

Damla Can'a karşı hislerini bilmediğimiz Akalın, meğer ondan da hoşlanmıyormuş. Akalın, Twitter hesabından Damla Can'a "Bu kadar sinsi ve iğrenç olmak zorlamıyor mu Damla? İnşallah ilk kadın potasına girer ve defolur gidersin." tweetini beğenerek yine olay yarattı.





