Survivor 2022 All Star'da kimin şampiyon olacağının belirleneceği final gecesi için nefesler tutuldu. Survivor'da final gecesinin ne zaman hangi gün yapılacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklama sonrasında, Survivor final tarihi ve programı belli olmuştu. Peki, Survivor finali ne zaman? Survivor 2022 All Star finali nerede yapılacak?

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor final tarihiyle alakalı araştırmalar internet üzerinden yapılmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklama sonrasında Survivor finaliyle alakalı detaylar belli olmuştu. Buna göre 29 Haziran Çarşamba yani bu akşam Survivor canlı yayınıyla Nisa mı yoksa Ayşe'nin mi yarı finale kalacağı belli olacak. 30 Temmuz Perşembe akşamı kalan 3 yarışmacıdan hangisinin şampiyon olacağı belli olacak.

SURVİVOR'DA HANGİ İSİMLER KALDI

Survivor'da dün akşam oynanan yarı final oyunlarının ardından kimin yarı finale direk gideceği ve kimin SMS'e çıkacağı belli oldu. Survivor'da yarı finale direk gitmeye hak kazanan isimler Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıççı oldu.

Bu akşam Survivor canlı yayınıyla birlikte Nisa ve Ayşe arasında SMS oylaması gerçekleşecek ve bu iki yarışmacıdan biri Adem ve Batuhan'la final koltuğuna oturmaya hak kazanacak.

SURVİVOR FİNALİ NEREDE YAPILACAK?

Survivor finalinin bu yıl İstanbul'da yapılacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı. Daha önceki sezonlarda İstanbul'da yapılan Survivor finalleri Galataport'ta gerçekleşmişti. Bu yılın finalinin nerede yapılacağını ilişkin bir açıklama yapılmadı.

