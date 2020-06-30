Survivor finali nerede ve ne zaman olacak? Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 için final açıklaması

Acun Ilıcalı, Instagram'da Survivor'da bu hafta eleme adayları olan Nisa, Berkan ve Barış ile gerçekleştirdiği canlı yayında Survivor finali için sürpriz açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda uçuş yasaklarının kısmen kalkmasıyla birlikte Dominik'ten Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı, final için büyük bir hazırlık içinde olduklarını söyledi. Survivor'ın Dominik'te çekilecek olan bölümlerinde 7 yarışmacıdan 3'ü daha elenecek ve son 4'e kalan yarışmacılar yarı finalde mücadele edecek.

"FİNALDE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Instagram hesabından yaptığı canlı yayında Survivor 2020'nin İstanbul'da yapılacak final ile ilgili konuşan Acun Ilıcalı "Final ile büyük sürprizlerim var, saçma şeyler olacak. Güzel şeyler olacak. Kimseye söylemeyeceksiniz patlatıyorum. Finalde ne yapacağız biliyor musunuz? Bir ilki gerçekleştireceğiz. Cumartesi pazar pazartesi salı saçma şeyler olacak. Bir final partisi hazırlyoruz. Çok önemli bir DJ gelecek istanbul'a son görüşmemizi yapacağız. En sevdiğim DJ'lerden biri. Müziğini çok beğeniyorum. Çok iyi müzik yapan. 13 Temmuz akşamı Survivor'ın partisinde olacak. 13'ünde final başlayacak. 14 akşamı şampiyon belli olacak. 11'i 12'inde bir sürpriz yapacağız." dedi.

