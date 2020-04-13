Survivor Gizem Birdan kimdir? Survivor Gizem kaç yaşında ve nereli? İşte Gizem Birdan'ın hayat hikayesi

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 yarışmacısı Gizem Birdan ile ilgili aramalar ekran başındakiler tarafından yapılmaya başladı. Yarışmacıyı yakından tanımak isteyen izleyiciler “Survivor Gizem Birdan nereli, boyu kaç?” sorusunun yanıtını merak ediyor.
Survivor Gizem Birdan, Kocamın Ailesi dizisiyle ilk kez ekrana geldi. Sonrasında Şahin Tepesi'nde rol alan Birdan, 2020 Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katıldı. İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bursu olarak eğitim gördü.
Survivor yarışmacısı Gizem Birdan 5 Ağustos 1992, İstanbul'da doğdu. 10 yaşında Bakırköy Spor Kulübü'nde basketbola başladı ve 24 yaşına kadar aktif olarak basketbol oynadı.
Üniversiteden sonra "Kocamın Ailesi" dizisinde 30 bölüm yer alan Survivor Gizem, 2 sene E.S.E.K tiyatrosunda Ex S oyununda da performans sergiledi. En son "Şahin Tepesi" adlı dizi ile seyirciyle buluşan Gizem Birdan'ın birkaç reklam projesinde de yer aldığı biliniyor.
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