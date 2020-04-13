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Survivor Gizem Birdan kimdir? Survivor Gizem kaç yaşında ve nereli? İşte Gizem Birdan'ın hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 00:41 | Son Güncelleme

Survivor gönüllüler takımından Gizem Birdan yarışmada dikkat çeken arasında yer alıyor. Survivor Gizem kimdir? sorusu ekran başındaki izleyiciler tarafından araştırılıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışma kadrosunda yer alan Gizem Birdan sportif yapısıyla dikkat çekiyor. İşte Gizem Birdan'ın hayat hikayesi ve detaylar.

Survivor Gizem Birdan kimdir? Survivor Gizem kaç yaşında ve nereli? İşte Gizem Birdan'ın hayat hikayesi

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 yarışmacısı Gizem Birdan ile ilgili aramalar ekran başındakiler tarafından yapılmaya başladı. Yarışmacıyı yakından tanımak isteyen izleyiciler “Survivor Gizem Birdan nereli, boyu kaç?” sorusunun yanıtını merak ediyor.

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Survivor Gizem Birdan, Kocamın Ailesi dizisiyle ilk kez ekrana geldi. Sonrasında Şahin Tepesi'nde rol alan Birdan, 2020 Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katıldı. İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bursu olarak eğitim gördü.

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SURVIVOR GİZEM BİRDAN KİMDİR?

Survivor yarışmacısı Gizem Birdan 5 Ağustos 1992, İstanbul'da doğdu. 10 yaşında Bakırköy Spor Kulübü'nde basketbola başladı ve 24 yaşına kadar aktif olarak basketbol oynadı.

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  1. sınıfta Oğuz Kaan Koleji'nden burs alarak liseyi de İstanbul'da bitirdi. Sonrasında, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile anlaştı ve 1 sene Bursa'da oynadı, devamında İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni burslu kazandı ve eğitimini orada tamamladı.

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Üniversiteden sonra "Kocamın Ailesi" dizisinde 30 bölüm yer alan Survivor Gizem, 2 sene E.S.E.K tiyatrosunda Ex S oyununda da performans sergiledi. En son "Şahin Tepesi" adlı dizi ile seyirciyle buluşan Gizem Birdan'ın birkaç reklam projesinde de yer aldığı biliniyor.

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