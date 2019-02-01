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Survivor Hakan Fazıl Say kavgasında ikinci perde! Açtı ağzını yumdu gözünü

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.02.2019 10:59 | Son Güncelleme

Survivor Hakan Hatipoğlu, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın sosyal medyadan kendisini engellediğini farkedince çileden çıktı.

Survivor Hakan Fazıl Say kavgasında ikinci perde! Açtı ağzını yumdu gözünü

Var mısın Yok musun’ yarışmasıyla adını duyuran ve 'Survivor'la şöhretini pekiştiren Hakan Hatipoğlu ile dünyaca ünlü Türk piyanist Fazıl Say arasındaki gerilim devam ediyor. Hatipoğlu bu seferde Say'ın kendisini engellediğini görünce çileden çıktı ve sosyal medya hesabından zehir zemberek bir açıklama yaptı.

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Hatılanacağı üzere; Fazıl Say, paylaştığı sanat eseri fotoğraflarından dolayı takipçi sayısının azaldığından şikayet etmişti. Bunun üzerine Hatipoğlu da "Bende de kandil veya bayram tebriği yazınca oluyor aynısı" yorumunu yapmıştı. Say da Hatipoğlu'na "Siz ne işle uğraşıyorsunuz?" diye sorunca ortalık karışmıştı.

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İkili arasındaki gerilim Fazıl Say'ın Hakan Hatipoğlu'nu engellemesiyle tekrar alevlendi. Say'ı 'klavye başındaki çocuklar'a benzeten Hatipoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şunları söyledi;

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"ÇOCUKLAR GİBİ BENİ ENGELLEMİŞ"

"Fazıl Say beni tanıyor. Benim kız kardeşimle ortak, Whatsapp grupları bile var, ben bunları söylemedim. Çok önemli bir sanatçımız, takip ettiğimiz biri. Ben ona kırılmadım...

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Ben aslında ona yazar gibi cevap yazdım ama sosyal medyada şarlatanlar var onlara cevaben yazdım. Bana 'senin mesleğin ne' diyenlere verdiğim bir cevaptı. Beni tanımayanlar gitsinler çevremdekilere sorsunlar. Güvenliğe, kapıcıya kimlere nasıl davranıyorum sorup öğrensinler...

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Ben Fazıl Say'ı takipten çıkarmadım ama o beni engelledi. Çok komik bir durum. Klavye başındaki çocuklar gibi beni engellemiş. Önemli değil, benim için Fazıl Say büyük bir sanatçı. En son Cumhurbaşkanımızla görüşmesi ve orada söylediği laf çok güzel. 'Ben uzlaşma işareti aldım. O sebeple de Cumhurbaşkanımızla yakın oldum' dedi."

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Hakan HAtipoğlu fazıl say instagram

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