Survivor Hakan Fazıl Say kavgasında ikinci perde! Açtı ağzını yumdu gözünü

Var mısın Yok musun’ yarışmasıyla adını duyuran ve 'Survivor'la şöhretini pekiştiren Hakan Hatipoğlu ile dünyaca ünlü Türk piyanist Fazıl Say arasındaki gerilim devam ediyor. Hatipoğlu bu seferde Say'ın kendisini engellediğini görünce çileden çıktı ve sosyal medya hesabından zehir zemberek bir açıklama yaptı.

Hatılanacağı üzere; Fazıl Say, paylaştığı sanat eseri fotoğraflarından dolayı takipçi sayısının azaldığından şikayet etmişti. Bunun üzerine Hatipoğlu da "Bende de kandil veya bayram tebriği yazınca oluyor aynısı" yorumunu yapmıştı. Say da Hatipoğlu'na "Siz ne işle uğraşıyorsunuz?" diye sorunca ortalık karışmıştı.

İkili arasındaki gerilim Fazıl Say'ın Hakan Hatipoğlu'nu engellemesiyle tekrar alevlendi. Say'ı 'klavye başındaki çocuklar'a benzeten Hatipoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şunları söyledi;

"ÇOCUKLAR GİBİ BENİ ENGELLEMİŞ"

"Fazıl Say beni tanıyor. Benim kız kardeşimle ortak, Whatsapp grupları bile var, ben bunları söylemedim. Çok önemli bir sanatçımız, takip ettiğimiz biri. Ben ona kırılmadım...