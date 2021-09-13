Survivor Hanzade Ofluoğlu'nu bakın ilk nerede ekrana çıkmış?

Acun Ilıcalı’nın gözde sunucularından Hanzade Ofluoğlu daha önce sunuculuk yaptığı Survivor yarışmasında bu sene yarışmacı olarak katıldı. Ekranlara çok yakışan Ofluoğlu’nun ilk defa televizyona nerede çıktığını biliyor muydunuz? İşte Ofluoğlu’nun başarılı yaşam hikayesi…

HANZADE OFLUOĞLU İLK NE ZAMAN EKRANA ÇIKTI

33 yaşındaki Survivor yarışmacısı Hanzade Ofluoğlu’nu herkes sunduğu Survivor yarışmasıyla tanımıştı. Ama o bambaşka bir programda ilk ekranlara çıktı. Üniversiteyi kazandıktan sonra yaşadığı yer olan İzmir’den İstanbul’a gelen Oflazoğlu, burada “Var Mısın Yok Musun?” yarışmacı olarak katıldı. Ekranlara çıkma macerası da bu programla başlamış oldu. Verdiği röportajda ekrana çıktığı ilk günleri şöyle anlattı Oflazoğlu: “Başvurdum ve başvurumdan çok uzun süre sonra telefon geldi. Gerçekten beklemiyordum. Çekimler sırasında Acunmedya’yı yakından tanıma fırsatım oldu. Gerçekten eğlenceli ve güzel bir çalışma ortamları olduğunu gördüm.

Yarışmanın sonlarına doğru Acun Bey’den beklemediğim bir teklif geldi. ‘Bizimle çalışmak ister misin?’ dediğinde hiç düşünmeden evet dedim. Koç Üniversitesi’nden mezun olalı 2 ay olmuştu ve hayalim olan medya sektöründe bulabileceğim en güzel işi bulmuştum. Acun Bey’in asistanı olarak işe başladım.”

HANZADE OFLUOĞLU KİMİNLE EVLİ?

Survivor başta olmak üzere birçok programda sunuculuk yapan Hanzade Ofluoğlu üniversite aşkı Saygun Ofluoğlu ile evlendi. 2010 yılında Acun Medya tarafından hazırlanan “Yok Böyle Dans” programı sunuculuğu yaptı. Survivor yarışmaların sunuculuğu yaptı. O Ses Türkiye programında da görev aldı.

Birçok programın sunuculuğunu yapan Hanzade Ofluoğlu, 5 yıl boyunca bu görevi yaptıktan sonra spora yöneldi. Sonrasında sporun hayatında büyük bir yer tuttuğunu açıklayan Hanzade Ofluoğlu, 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyor.

SURVIVOR HANZADE OFLUOĞLU’NUN HASTALIĞI NE?

Yarışmacı olarak katıldığı Survivor’da hastalığı epey merak edilen Hanzade Ofluoğlu’nun obsesif kompülsif bozukluğu bulunmaktadır. Takıntı-zorlantı bozukluğu olarak da adlandırılan obsesif kompulsif bozukluk; kişinin tekrarlayıcı, rahatsız edici, kaygı verici, utandırıcı, korkutucu düşünceler, şüpheler, mantık dışı isteklerle mücadele ettiği; tüm bu olumsuzlukları kontrol edebilmek için, sıkıntısını bir nebze de olsa azaltmak için tekrarlayıcı bazı davranışları veya zihinsel uğraşları yerine getirdiği bir psikiyatrik bozukluktur.



