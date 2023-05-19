Survivor iletişim ödülünü hangi takım kazandı? Bu hafta Survivor'da kim elendi, kim gitti?

Survivor'da bu akşam çifte heyecan yaşandı. Hem ödül oyunu hem de eleme heyecanının yaşandığı gecede yarışmacılar oldukça zorlu parkurlarda yarıştı. Kullanıcılar Survivor elenen yarışmacıyı sorguluyor. Kazanan takım yakınlarıyla görüşme fırsatı elde etti. İşte Survivor ödül oyunu kazananı ve Survivor elenen yarışmacı ile ilgili detaylar...

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Kürşat, Aziz ve Osman Can'ın eleme adayı olduğu gecede sms oylaması sonucu Survivor'dan elenen yarışmacı eleme konseyinde belli oldu.

Acun Ilıcalı'nın sunduğu konseyde bu hafta 3 eleme adayı bulunuyordu. Ilıcalı, heyecanla beklenen gecenin sonunda en az oy alan yarışmacıyı açıkladı ve o isim Survivor final hayallerine veda etti. Survivor'da bu hafta elenen isim Survivor Kürşat Juan oldu.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor ödül oyununda yarışmacılar kıyasıya mücadele ettiler. İletişim ödülünü kazanarak Survivor adasından bir an olsun uzaklaşmak isteyen yarışmacılar, oyunu kazanabilmek için tüm güçlerini verdiler. İletişim ödülünün kazananı zorlu mücadelenin sonunda Mavi Takım oldu.

Ödülü kazanan Mavi Takım yakınlarıyla görüşme şansını elde etti.

