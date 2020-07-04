MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Büyük ödül ne oldu? 3 Temmuz Survivor iletişim ödülünü kazanan takım

Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Büyük ödül ne oldu? 3 Temmuz Survivor iletişim ödülünü kazanan takım

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2020 00:40 | Son Güncelleme

Büyük finale 10 gün kalan Survivor 2020'de sezonun son iletişim oyunu oynandı. Survivor'ın 3 Temmuz Cuma ekrana gelen 125. bölümünde mavi ve kırmızı takımlar son defa iletişim ödülünü kazanmak için mücadele etti. Son oyundaki ödül ise aylardır ailelerinden uzak kalan yarışmacılar için çok büyük önem taşıyordu. Peki Survivor iletişim oyunu ödülünü kim kazandı? Survivor'da iletişim ödülü ne oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve iletişim oyununu kazanan takım.

Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Büyük ödül ne oldu? 3 Temmuz Survivor iletişim ödülünü kazanan takım

Survivor 2020 son bölümde iletişim oyunu heyecanı yaşandı. 14 Temmuz'da final yaparak ekrana veda edecek olan Survivor'daki son iletişim oyununda Cemal Can'ın kaptan olduğu mavi takım ile Berkan'ın kaptanlık yaptığı kırmızı takım karşı karşıya geldi. Murat Ceylan'ın iletişim oyununun ödülünü açıklamasının ardından yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu. Sevdikleriyle iletişim kurmak isteyen yarışmacılar arasında yaşanan rekabetin sonunda son iletişim ödülü sahibi belli oldu.

SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020’de son iletişim oyununda mavi ve kırmızı takım zorlu parkurda mücadele etti. Yarışmada ödülün öneminin yarışmacılar için manevi öneminin büyük olması çekişmeli bir mücadeleye neden oldu.

s11111

Karşılıklı alınan sayılar ile iletişim oyunu, iki takım arasında adeta gitti geldi. Skorun 5-4 olduğu sırada Elif'in sakatlığı nedeniyle oyundan ayrılmasıyla, kırmızı takım iletişim oyununu iki kişiyle tamamladı.

s11

Çekişmeli geçen mücadele skora da yansıdı ve 9-9 oldu. Bayrak yarışında ikiye iki bir mücadele yaşandı. Kırmızı takımda Berkan ile Barış, mavi takımda ise Sercan ile Yasin parkura çıktı. Bayrak yarışında ilk çıkanlar Barış ile Sercan oldu. Bu iki yarışmacıdan Sercan, parkuru ilk bitirip avantajı takımına kazandırdı. Atışlara önce başlayan Sercan, nefes nefese izlenen bu anlarda rakibine sayıyı vermedi. Skoru 10-9 yapan mavi takım, Survivor 2020'de iletişim oyununu kazanan takım oldu.
s1

İLETİŞİM ÖDÜLÜNDE DUYGUSAL ANLAR

Survivor'da iletişim ödülünü kazanan mavi takım yarışmacıları Yasin, Cemal Can ve Sercan aylardır uzak kaldıkları aileleriyle ilk defa görüntülü konuşma imkanı buldu.

s111


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Danla Biliç'ten olay itiraf! Tam 4 kez... Danla Biliç'ten olay itiraf! Tam 4 kez...
Darp iddiasından sonra Ozan Güven'den ilk açıklama: Şiddet hiçbir vicdanda...Darp iddiasından sonra Ozan Güven'den ilk açıklama: Şiddet hiçbir vicdanda...
Ninja Kaplumbağalar efsanesi ekranlarda!Ninja Kaplumbağalar efsanesi ekranlarda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okulların açılacağı tarih belli oldu

Okulların açılacağı tarih belli oldu

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

İşte patlamanın olduğu fabrikanın sahibi!

İşte patlamanın olduğu fabrikanın sahibi!

'Porno sitelerinde seni gördüm' deyip kızına kurşun yağdırdı! Her satırı korkunç

'Porno sitelerinde seni gördüm' deyip kızına kurşun yağdırdı! Her satırı korkunç

Havai fişek fabrikasında patlama

Havai fişek fabrikasında patlama

Bugün hesaplara yatıyor

Bugün hesaplara yatıyor

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Şaşırtan Ozan Güven paylaşımı! Tepkiler üzerine açıklama yaptı

Şaşırtan Ozan Güven paylaşımı! Tepkiler üzerine açıklama yaptı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

TRT Spor spikeri maç yorumu sırasında 'gizli reklam' yaptı! Dalga konusu oldu

TRT Spor spikeri maç yorumu sırasında 'gizli reklam' yaptı! Dalga konusu oldu

Yakışıklı oyuncuya mesaj: Maske tak geberme! Boy boy çocuklarımız olacak

Yakışıklı oyuncuya mesaj: Maske tak geberme! Boy boy çocuklarımız olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor'da Sercan'ın korkutan sakatlığı! Dokunulmazlık oyununda sakatlanan Sercan'a ne oldu? Survivor 126. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor'da Sercan'ın korkutan sakatlığı! Dokunulmazlık oyununda sakatlanan Sercan'a ne oldu? Survivor 126. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor Elif'in sakatlığı nedir? Sakatlanan Elif Yıldırım Gören Survivor'a devam edecek mi?

Survivor'da sakatlık şoku! Hastaneye kaldırıldı

ÖSYM'nin Mabel Matiz sorusu kararından sonra ünlü şarkıcıdan açıklama! Mabel Matiz: Bu ülkenin bir parçası olmaya gönülden devam edeceğim

ÖSYM'nin kararından sonra Mabel Matiz'den flaş açıklama

Ozan Güven'den Deniz Bulutsuz açıklaması: "Şiddet hiçbir vicdanda aklanamaz"

Darp iddiasından sonra Ozan Güven'den ilk açıklama: Şiddet hiçbir vicdanda...

Oyuncular Sendikası'ndan Ozan Güven açıklaması

Oyuncular Sendikası'ndan Ozan Güven açıklaması

Doya Doya Moda şampiyonu Betül Böçkün kimdir? Betül Böçkün kaç yaşında ve nereli? İşte Doya Doya Moda birincisi Betül Böçkün'ün hayat hikayesi

Hayat hikayesiyle yarışmaya damga vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.