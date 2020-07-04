Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Büyük ödül ne oldu? 3 Temmuz Survivor iletişim ödülünü kazanan takım

Survivor 2020 son bölümde iletişim oyunu heyecanı yaşandı. 14 Temmuz'da final yaparak ekrana veda edecek olan Survivor'daki son iletişim oyununda Cemal Can'ın kaptan olduğu mavi takım ile Berkan'ın kaptanlık yaptığı kırmızı takım karşı karşıya geldi. Murat Ceylan'ın iletişim oyununun ödülünü açıklamasının ardından yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu. Sevdikleriyle iletişim kurmak isteyen yarışmacılar arasında yaşanan rekabetin sonunda son iletişim ödülü sahibi belli oldu.

SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020’de son iletişim oyununda mavi ve kırmızı takım zorlu parkurda mücadele etti. Yarışmada ödülün öneminin yarışmacılar için manevi öneminin büyük olması çekişmeli bir mücadeleye neden oldu.

Karşılıklı alınan sayılar ile iletişim oyunu, iki takım arasında adeta gitti geldi. Skorun 5-4 olduğu sırada Elif'in sakatlığı nedeniyle oyundan ayrılmasıyla, kırmızı takım iletişim oyununu iki kişiyle tamamladı.

Çekişmeli geçen mücadele skora da yansıdı ve 9-9 oldu. Bayrak yarışında ikiye iki bir mücadele yaşandı. Kırmızı takımda Berkan ile Barış, mavi takımda ise Sercan ile Yasin parkura çıktı. Bayrak yarışında ilk çıkanlar Barış ile Sercan oldu. Bu iki yarışmacıdan Sercan, parkuru ilk bitirip avantajı takımına kazandırdı. Atışlara önce başlayan Sercan, nefes nefese izlenen bu anlarda rakibine sayıyı vermedi. Skoru 10-9 yapan mavi takım, Survivor 2020'de iletişim oyununu kazanan takım oldu.

