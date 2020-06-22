Survivor'ın eski finalisti Merve Aydın, hamile olduğunu açıkladı: Ben anne oluyorum

Merve Aydın, iki yıl önce Mehmet Akif Filiz ile dünyaevine girmişti.

Merve Aydın, Instagram hesabından hamile olduğunu açıkladı. Eşiyle sarıldığı bir kareyi paylaşan Merve Aydın, "

Kaç ay sonunda sizleri de heyecanıma ortak ettiğim için çok mutluyum. Çok zorlu bir süreç geçirdim ama çok şükür bebeğim ve ben iyiyiz. Gerçekten ne yazmam gerektiğini bilmiyorum. Bilsem de o tarifsiz duyguları nasıl yazacağımı bilmiyorum, tek bildiğim bir şey var, o da ben ANNE oluyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Allahım, tüm evlat sahibi olmak isteyen herkese bu duyguyu nasip etsin. Sizleri seviyorum" notunu yazdı.

Merve Aydın, Survivor 2014'de ünlüler takımında yarışmış ve adada 111 gün kaldıktan sonra yarışmada Ahmet Dursun'la birlikte 3. olmuştu.

2015 yılında TV8'de yayınlanan Survivor All Star'da tekrar yarışan Merve Aydın, finale kadar yükselmiş ancak halk oylaması sonucu 2. olmuştu.



