Survivor'ın sunucusu Murat Ceylan'ın arabasına bir bakan bir daha baktı

'2013 Survivor' yarışmacısı, şarkıcı Murat Ceylan, bu yıl Dominik Cumhuriyeti'ne sunucu olarak gitmişti. Murat Ceylan, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

31 yaşındaki şarkıcı, 1 milyon 250 bin TL'lik Porsche otomobili ve tarzıyla dikkat çekmeyi başardı. Ünlü ismin üzerindeki tasarım sırt çantası da ilginçti.

Murat Ceylan, kendisini tanıyarak yanına gelen hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

İki kez katıldığı Survivor yarışması ile üne kavuşan Ceylan, Alp Kırşan'dan Survivor sunuculuğu görevini devralmıştı.



