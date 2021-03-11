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Survivor'ın yeni bölüm fragman yayınlandı | Çağrı Atakan ne yapacak?

11.03.2021 09:38 | Son Güncelleme:
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Survivor'ın yeni bölüm fragman yayınlandı | Çağrı Atakan ne yapacak?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor’da geçtiğimiz akşam Çağrı Atakan ve Murat Ceylan arasında çıkan kavga, gündemde büyük yer bulmuştu. Çağrı Atakan’ın önce diğer yarışmacı Steven’ın üzerine yürümesi, ardından da yarışmanın sunuculuğunu yapan Murat Ceylan ile yaşadığı gergin dakikalar, izleyiciler tarafından merak edildi. Acun Ilıcalı’nın teklifine Çağrı Atakan ne cevap verecek? Çağrı Atakan ne yapacak?

Survivor programında yaşanan gergin olay sonrası Acun Ilıcalı, ada konseyinde Çağrı Atakan’a “Adadan kendi isteğinle gidersen mutlu olurum” demişti. Bunun üzerine Çağrı Atakan, kararını daha sonra vereceğini açıklamıştı. Peki Çağrı Atakan’ın kararı ne oldu? Çağrı Atakan ne yapacak?

ÇAĞRI ATAKANIN KARARI NE OLACAK?

Yayınlanan yeni fragmanda ise Çağrı Atakan’ın yaşananlardan ne kadar üzgün olduğu belli oluyordu. Acil durum konseyinde konuşan Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan, Acun Ilıcalı’ya “Buradan gitmen beni mutlu eder dediğinizde, boğazım düğümlendi ve konuşamadım. Bana iki yol sundunuz. Ya gururlu bir insan olarak buradan gideceğim ya da gururumu bir kenara bırakıp burada kalacağım. Ben kararımı verdim.” Dedi.

çağrı

NE OLMUŞTU?

Murat Ceylan ve Çağrı Atakan arasında yaşanan kavgada, Acun Ilıcalı gerçekleşen ada konseyinde kararını açıklayarak "Arkadaşıma yapılan hareket bana yapılmıştır, bu hareketi kabul etmiyorum" diyerek, Çağrı Atakan’a iki seçenek sunmuştu.

Buna göre; Survivor Çağrı 5 hafta boyunca bütün ödüllerden mahrum olacak ya da kendi kararı ile adadan ayrılacak. Acun Ilıcalı, sunduğu bu seçeneklerin sonunda ise "Yarışmayı bırakıyorum dersen mutlu olurum.” Diyerek, durumla ilgili kendi duygularını ifade etmişti. Duygusal anlar yaşayan Çağrı Atakan ise kararını bir sonraki konseyde bildirmek istediğini açıklamıştı.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI


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Anahtar Kelimeler:
survivor Çağrı Atakan
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