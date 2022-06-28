MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor kim elendi? 27 Haziran Survivor SMS oy sıralamasına göre kim elendi, kim gitti?

Survivor kim elendi? 27 Haziran Survivor SMS oy sıralamasına göre kim elendi, kim gitti?

28.06.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da kim elendi sorusunun yanıtı dün akşam yanıt buldu. Survivor'da finale çok kısa bir zaman kala dün akşam son dokunulmazlık oyunu oynandı. Müthiş mücadelenin sonunda kazanan isim belli olurken, haftanın üçüncü eleme adayı da belli oldu. Yapılan SMS oylaması sonuçlarına göre en az oyu alarak Survivor'dan elenen isim açıklandı. Peki, Survivor kim elendi? 27 Haziran Survivor SMS oy sıralamasına göre kim elendi, kim gitti?

Survivor kim elendi? 27 Haziran Survivor SMS oy sıralamasına göre kim elendi, kim gitti?

Survivor 2022 All Star'da elenen isim dün akşam belli oldu. Yarı final öncesi son dokunulmazlık oyununun oynandığı Survivor'da muhteşem bir parkur heyecanı yaşandı. Batuhan'ın yarı final biletini garantilemesinin ardından, bir isim daha son dokunulmazlığı kazanarak İstanbul biletini kaptı. Peki, Survivor kim elendi? 27 Haziran Survivor SMS oy sıralamasına göre kim elendi, kim gitti?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da dün akşam dokunulmazlık oyunu kazanarak finale gitmeye hak kazanan isimlerden biri de Ayşe oldu. Nisa ve Hikmet'in eleme adayı olması ve Ayşe'nin son dokunulmazlık oyununu kazanmasıyla Adem otomatikman üçüncü eleme adayı oldu. Adem, Nisa ve Hikmet arasında gerçekleşen SMS oylaması sonuçlarına göre en az oyu alarak Survivor'a veda eden isim Hikmet oldu.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'ın son dokunulmazlık oyununda İstanbul biletini kapmak için müthiş bir mücadele yaşandı. Yarı finale adını yazdıran ilk isim Batuhan olurken, dünkü dokunulmazlık oyununu kazanan ve İstanbul'a gitmeye hak kazanan isim Ayşe oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni belli oldu, hastaneden açıklama geldi! Yeşilçam Malkoçoğlu'suz, Türk sineması efsanesiz kaldıCüneyt Arkın'ın ölüm nedeni belli oldu, hastaneden açıklama geldi! Yeşilçam Malkoçoğlu'suz, Türk sineması efsanesiz kaldı
Ünlü çift evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte törenden karelerÜnlü çift evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte törenden kareler
Göğüslerinin yarısının açıkta kalmasını umursamadıGöğüslerinin yarısının açıkta kalmasını umursamadı
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali inanılmaz

Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali inanılmaz

Dehşete düşüren olay! Kamyonun kasasında 42 kişi ölü bulundu

Dehşete düşüren olay! Kamyonun kasasında 42 kişi ölü bulundu

Tecavüz edip kayda aldılar kanala attılar!

Tecavüz edip kayda aldılar kanala attılar!

''Galatasaray'a gelmek için maçta şike yaptı''

''Galatasaray'a gelmek için maçta şike yaptı''

Kocaeli'de korkunç olay! Birlikte yaşıyorlardı...

Kocaeli'de korkunç olay! Birlikte yaşıyorlardı...

İlginizi Çekebilir

Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı!

Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı!

“Güvenemiyorum da” videosuyla tanındı! Son hali olay oldu

“Güvenemiyorum da” videosuyla tanındı! Son hali olay oldu

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Saç beyazlamasını tarihe gömecek mucize iksirler! İbn-i Sina reçetesi

Saç beyazlamasını tarihe gömecek mucize iksirler! İbn-i Sina reçetesi

İngiliz basınından şaşırtan iddia! “3 milyon euro aldı”

İngiliz basınından şaşırtan iddia! “3 milyon euro aldı”

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.