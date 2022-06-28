Survivor 2022 All Star'da elenen isim dün akşam belli oldu. Yarı final öncesi son dokunulmazlık oyununun oynandığı Survivor'da muhteşem bir parkur heyecanı yaşandı. Batuhan'ın yarı final biletini garantilemesinin ardından, bir isim daha son dokunulmazlığı kazanarak İstanbul biletini kaptı. Peki, Survivor kim elendi? 27 Haziran Survivor SMS oy sıralamasına göre kim elendi, kim gitti?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da dün akşam dokunulmazlık oyunu kazanarak finale gitmeye hak kazanan isimlerden biri de Ayşe oldu. Nisa ve Hikmet'in eleme adayı olması ve Ayşe'nin son dokunulmazlık oyununu kazanmasıyla Adem otomatikman üçüncü eleme adayı oldu. Adem, Nisa ve Hikmet arasında gerçekleşen SMS oylaması sonuçlarına göre en az oyu alarak Survivor'a veda eden isim Hikmet oldu.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'ın son dokunulmazlık oyununda İstanbul biletini kapmak için müthiş bir mücadele yaşandı. Yarı finale adını yazdıran ilk isim Batuhan olurken, dünkü dokunulmazlık oyununu kazanan ve İstanbul'a gitmeye hak kazanan isim Ayşe oldu.

