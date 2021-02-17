MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincisi kim oldu? İşte 16 Şubat Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincisi kim oldu? İşte 16 Şubat Survivor'dan elenen yarışmacı

17.02.2021 00:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Survivor kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincisi kim oldu? İşte 16 Şubat Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor 2021'in 16 Şubat Salı akşamı ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarının ikisini de kaybeden ünlüler takımından iki yarışmacı elemeye kaldı. Son bölümde sms oylaması birincisi olan yarışmacı ise diğer üçüncü eleme adaylarını belirledi. Peki Survivor'da sms birincisi kim oldu? Oylama sonuçlarına göre Survivor 2021'den kim elendi? İşte 16 Şubat Salı Survivor'dan elenen yarışmacı.

Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunlarının ikisini de gönüllüler takımı kazanmayı başarmıştı. Survivor konseylerinde yapılan oylamalarla iki aday çıkaran ünlüler takımında üçüncü adayı ise sms birincisi olan yarışmacı belirledi.

SURVİVOR'DA SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Acun Ilıcalı konseyde oylama sonuçlarını açıkladı. Buna göre Cumartesi akşamı yapılan SMS halk oylamasına göre en fazla oyu alarak SMS birincisi Batuhan oldu.

SURVİVOR’DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2021’de bu hafta dokunulmazlık oyunlarının ikisini de ünlüler kaybetmiş, konseydeki oylamada ilk eleme adayı Doğan olmuştu. Ünlülerde ikinci eleme adayı ise Çağrı olmuştu.

cagrı1

  1. hafta sms sıralamasına göre birinci olan Batuhan ise üçüncü eleme adayı olarak Hayrettin'i söyledi. Böylece Survivor'da bu haftanın eleme adayları Doğan, Çağrı ve Hayrettin oldu.
    hayrettin2

    SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

    Survivor'da bu hafta elemeye kalan Doğan, Çağrı ve Hayrettin arasında en az oyu alan isim yarışmaya veda etti. Acun Ilıcalı sms oylaması sonuçlarına göre, Survivor'dan elenen yarışmacının Hayrettin olduğunu açıkladı.

hayrettin1

Survivor'dan elenen Hayrettin veda konuşmasında duygusal anlar yaşadı. Ünlü sunucu, oyuncu ve komedyen Hayrettin, "İyi ki katılmışım keşke daha önce katılsaydım. Davetiniz için teşekkür ederim. Burada 4-5 ay kalıp karakterimden ödün vereceğime, 1,5-2 ay kalıp karakterimi sergilemeyi tercih ederdim ve öyle oldu. İnsanlara görmedikleri Hayrettin'i gösterdiğime inanıyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı
Ünlü sunucunun ölüm raporu açıklandıÜnlü sunucunun ölüm raporu açıklandı
Sahneye çıktı! Gündeme bomba gibi düştüSahneye çıktı! Gündeme bomba gibi düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 16 Şubat koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 16 Şubat koronavirüs tablosu

13 vatandaşımızı şehit eden teröristin kimliği belli oldu

13 vatandaşımızı şehit eden teröristin kimliği belli oldu

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

Flaş: Dünyanın en büyük kaynağı Türkiye’de olabilir

Flaş: Dünyanın en büyük kaynağı Türkiye’de olabilir

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i paylaşımıyla olay oldu! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i paylaşımıyla olay oldu! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

Diğer Haberler

Can Yaman'dan İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'ya sürpriz evlilik teklifi!

Can Yaman'dan İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'ya sürpriz evlilik teklifi!

Deniz Akkaya koronavirüse yakalandığını açıkladı: O gün geldi çattı

Koronaya yakalandı: Fotoğraftaki Deniz 5 günlük hastaymış

Larry King'in ölüm raporu ortaya çıktı

Ünlü sunucunun ölüm raporu açıklandı

Salma Hayek'ten sevişme sahnesi itirafı

Dünyaca ünlü yıldızdan sevişme sahnesi itirafı!

Müge Anlı kayıp İranlı kadını buldu! Yaşadıklarını ağlayarak anlattı...

Günlerdir aranıyordu! Yaşadıklarını ağlayarak anlattı...

Hadise'nin 'aşk' dövmesi! Ayağına...

Hadise'nin 'aşk' dövmesi! Ayağına...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.