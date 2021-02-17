Survivor kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincisi kim oldu? İşte 16 Şubat Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunlarının ikisini de gönüllüler takımı kazanmayı başarmıştı. Survivor konseylerinde yapılan oylamalarla iki aday çıkaran ünlüler takımında üçüncü adayı ise sms birincisi olan yarışmacı belirledi.
Acun Ilıcalı konseyde oylama sonuçlarını açıkladı. Buna göre Cumartesi akşamı yapılan SMS halk oylamasına göre en fazla oyu alarak SMS birincisi Batuhan oldu.
Survivor 2021’de bu hafta dokunulmazlık oyunlarının ikisini de ünlüler kaybetmiş, konseydeki oylamada ilk eleme adayı Doğan olmuştu. Ünlülerde ikinci eleme adayı ise Çağrı olmuştu.
Survivor'da bu hafta elemeye kalan Doğan, Çağrı ve Hayrettin arasında en az oyu alan isim yarışmaya veda etti. Acun Ilıcalı sms oylaması sonuçlarına göre, Survivor'dan elenen yarışmacının Hayrettin olduğunu açıkladı.
Survivor'dan elenen Hayrettin veda konuşmasında duygusal anlar yaşadı. Ünlü sunucu, oyuncu ve komedyen Hayrettin, "İyi ki katılmışım keşke daha önce katılsaydım. Davetiniz için teşekkür ederim. Burada 4-5 ay kalıp karakterimden ödün vereceğime, 1,5-2 ay kalıp karakterimi sergilemeyi tercih ederdim ve öyle oldu. İnsanlara görmedikleri Hayrettin'i gösterdiğime inanıyorum" dedi.
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