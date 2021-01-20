Survivor kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincisi kim oldu? İşte 19 Ocak Survivor'dan elenen yarışmacı

Acun Ilıcalı konseyde oylama sonuçlarını açıkladı. Ünlülerde sms oylamasında en fazla oyu alan yarışmacı İsmail Balaban olurken, gönüllülerde sms birincisi ise Poyraz oldu.

Survivor’ın ikinci haftasında ünlüler ve gönüllüler takımları dokunulmazlık oyununda eşitlik sağladı. İki takım da birer kez dokunulmazlığı kaybedince ada konseyinde ünlüler ve gönüllüler için SMS halk oylaması yapıldı.

Ünlülerden Melis ile Sergen, gönüllülerden Steven ve Ayşe parkura çıktı. Survivor'da ödül oyununu kazanan ise ünlüler takımı oldu. Ünlüler yarışmacıları ödül olarak sosisli sandviç kazandı.

Survivor 2021 yeni bölümde ünlüler ile gönüllüler arasında ödül oyunu oynandı. Oyunda skor 9-9'a gelinde bayrak yarışı yapıldı. Takımlar en iyi kadın ve erkek yarışmacılarını çıkardı.

Survivor Türkiye’de ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyununda mücadele etti. Oyun sonrasındaki konseyde ise sms oylaması birincileri ve eleme adayları açıklandı. Sms oylaması sonuçlarına göre en az oyu alan yarışmacı Survivor'dan elendi.

SURVİVOR’DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da iki takımda yapılan oylama sonucunda eleme potasına giren isimler ünlülerden Dilara ve gönüllülerden Sancakay oldu. SMS birincileri tarafında seçilen iki isim ile haftanın eleme adaylarını belirledi. Ünlüler takımında sms birincisi olan İsmail Balaban 3. eleme adayı olarak Öykü Çelik'in adını söyledi. İsmail Balaban, "Sms oylarının çok yüksek olduğunu tahmin ettiğim için Öykü'yü söyledim" dedi. Gönüllüler takımından Poyraz ise Dora'yı eleme potasına yolladı.

Böylece Survivor'da bu hafta elemeye kalan isimler ünlülerden İlayda ve Öykü, gönüllülerden ise Dora ve Sancakay oldu.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor 2021'de eleme kalan İlayda, Öykü Çelik, Dora ve Sancakay arasında en az oyu alan isim yarışmaya veda etti. Acun Ilıcalı sms oylaması sonuçlarına göre Survivor'dan elenen yarışmacının Sancakay olduğunu açıkladı.

SANCAKAY: BEN KARAKTERİMDEN ÖDÜN VERMEDİM

Survivor'dan elenen Sancakay ise veda konuşmasında takım arkadaşlarına sitem etti. Sancakay, "Herkes kalbinin ekmeğini yer. Buraya geldiğimde takımı birleştirmek için harekete ettiğimde ve karşı takımla konuştuğum için sürekli eleştirildim. Beni yazma nedenlerini duyduğumda ise kendimle gurur duydum. Karakterimden ödün vermeden yarıştım. İnşallah bundan sonra devam edecek olan arkadaşlar da benim gibi karakterlerinden ödün vermeden yarışırlar" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı ise "Daha çok kalmanı isterdim. Erken vedalar beni hep çok üzüyor. Ama ben de biraz şaşırdım bu akşam" dedi.



