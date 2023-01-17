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Survivor Kürşat kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor 2023 Kürşat Juan hakkında bilinmeyenler

17.01.2023 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023 kadrosunda yer alan Kürşat Juan bu haftanın eleme adaylarından biri oldu. TV 8 ekranlarında yayınlanan yarışmada Ünlüler Takımı’nda yer alan Kürşat Juan’ın hayatı merak konusu. Peki, Survivor Kürşat kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor Kürşat kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor 2023 Kürşat Juan hakkında bilinmeyenler

Survivor Kürşat Juan'ın kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Yeni sezonu heyecanla beklenilen Surivor pazar akşamı başladı. Senenin illk eleme konseyinde eleme adayları arasında Kürşat Juan da yer aldı. İşte ünlü fenomen hakkında merak edilenler

SURVİVOR KÜRŞAT KİMDİR?

Survivor 2023 kadrosunda yer alan Kürşat Juan’ın gerçek adı Ümit Kürşat Yalçınkaya’dır. Ünlü fenomen, 5 Mayıs 1999 doğumlu. Dağılan Juan grubu üyelerinden biri olan Kürşat Juan, İstanbul'da yaşıyor.

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Videoları ilgiyle takip edilen Juan, 2019 yılında Türkiye Başarı Ödülleri’nde en iyi çıkış yapan TikToker ödülünün sahibi olmuştu.
TikTok'ta 3.8 milyon takipçisi olan Yalçınkaya, sosyal medya hesaplarında aktif olarak içerik üretmeye devam ediyor. Kürşat Juan 12 yaşında ilk Youtube kanalını açmış.

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