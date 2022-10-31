Survivor'la ünlenen Evrim Keklik'in yeni adresi belli oldu! Acun Ilıcalı'nın gözdesi...

2020 ve 2022 yılında katıldığı Survivor yarışması ile milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Evrim Keklik'in TV8 ekranlarına yeniden döneceği öne sürüldü.

İddiaya göre Evrim Keklik, 2023 sezonunda Survivor Panorama programında izleyici karşısına çıkacak. Yorumcu koltuğunda oturacak olan Evrim Keklik'e, iki sezon üst üste finale çıkmayı başaran Ayşe Yüksel de eşlik edecek.

Survivor'da iki iyi dost olan Evrim Keklik ve Ayşe Yüksel'in, yeniden bir Acun Ilıcalı projesinde yer almasına sosyal medyada yorum yağdı. Kullanıcılar, ''Evrim olabilir ama Ayşe o masanın ciddiyetini kaldıramaz'' ve ''Ayşe Yüksel ne alaka? Çok şaşkınım'' gibi yorumlarda bulundu.

Evrim Keklik'in bir dönem Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadıkları iddia edilen ikili, konu hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Aslen Çankırılı olan Evrim Keklik, İstanbul'da doğup büyüdü. Gazi Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim gören yarışmacı, bir dönem profesyonel olarak voleybolla ilgilendi. Fenerbahçe ve Galatasaray'da uzun yıllar forma terleten Evrim Keklik, omzunda yaşadığı bir sakatlık sonucu voleybola veda etmek zorunda kaldı.

Hayatına yüzme antrenörü olarak devam eden Evrim Keklik, 2020 yılında katıldığı Survivor Ünlüler Gönüllüler ile şöhreti yakaladı.

2022 yılında Survivor All Star'a katılan Keklik, defalarca yazılmasına rağmen elenmeyerek izleyiciyi şaşırtmıştı.

Survivor Panorama'da yorumcu olacağı konuşulan Ayşe Yüksel ise Düzce Üniversitesi'nde Spor Yöneticiliği bölümünde okuyor. Yarışma sonrasında İstanbul'a taşınan Yüksel, üniversite eğitimine İstanbul'da devam edeceğini duyurmuştu.



