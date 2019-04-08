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Survivor Melisa'dan aşk tepkisi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.04.2019 15:10 | Son Güncelleme

Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasının aşk adasına dönmesi Melisa'yı rahatsız etti. Melisa Atakan ve Dalaka'nın yakınlaşmasına dair bakın ne dedi

Survivor Melisa'dan aşk tepkisi!

Bu hafta Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında ortalık yine kızıştı. Bu yıl Türkiye ve Yunanistan takımlarının yarıştığı Survivor'dan aşk haberleri peş peşe geldi.

Atakan ve Dalaka arasında yakınlaşma gündeme bomba gibi düşmüştü. Yarışma tüm hızıyla devam ederken yarışmadaki yakınlaşmalar Melisa'yı rahatsız etti.

"TAKIM AŞK YUVASINA DÖNDÜ"

Survivor Türkiye-Yunanistan siyah takımda Melisa, takımını eleştirdi. Melisa, takımda Emre ile Dimitra'nın Dalaka ile Atakan'ın farklı bir ruh halinde olduklarını takımın aşk yuvası olduğunu söyledi.

Survivor Türkiye Yunanistan'da siyah takımda yer alan Melisa, takımını eleştirdi. Melisa, 'aşk yuvası gibi olduk' diyerek Dimitra ile Emre'ye, Dalaka ile Atakan'a gönderme yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor melisa Atakan ve Dalaka survivor türkiye yunanistan

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