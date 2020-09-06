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Survivor Mert Öcal’a yarışmacılardan iltifat yağdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 12:18 | Son Güncelleme

Survivor 2020 programının sona ermesinden sonra yarışmacılar geniş bir hayran kitlesine kavuştu. Popüler yarışmacıların özel hayatları yakından takip edilmeye başlandı. Özellikle yarışmacıların sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar gündemi şekillendirdi.

Survivor Mert Öcal’a yarışmacılardan iltifat yağdı!

Survivor yarışmasının final yapmasının ardından yarışmacılar Dominik macerasının psikolojik ve fiziksel yorgunluğunu atmak için kendilerini yaz tatilinin kucağına bıraktılar. Survivor yarışmasında iyi anlaşan isimler tatillerini de beraber geçirmeye karar verdi. Tatilde keyifli zaman geçiren yarışmacılar bu anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı tercih etti.

Normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber Çeşme-Bodrum arasında tatil yarışmacılar yaz sezonunu bitirerek İstanbul’a döndü. Yaz tatilinin son günlerinde görüşen Survivor Aycan ve Mert Öcal sosyal medya hesabından Çeşme’ye veda etmeyi ihmal etmedi. Survivor Mert’in paylaşımına yarışmacılar arkadaşlarından yorum ve beğeni yağdı.

‘GÖRÜŞÜ İLERİ’

Inkedmert öcal_LI

Oyuncu Mert Öcal Survivor yarışmasından döndükten sonra dizi ve film tekliflerini değerlendirmeye başladığını duyurdu. Setlere dönmek için gün sayan Survivor Mert şapkalı bir fotoğrafını paylaşarak “kapanış” notunu düştü. Mert Öcal’ın şapkalı haline Survivor yarışmacıları Sercan Yıldırım ve Yunus Emre Özden’den yorum geldi. Çeşme sezonunu kapattığını duyuran Survivor Mert’e Sercan Yıldırım “Şapka geri, görüşü ileri kardeşim” iltifatını yaptı. Survivor Yunus Emre ise Mert Öcal için “Yakıyorsun başkan” yorumunu ekledi.

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