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Survivor Mert Öcal'dan Nisa hakkında şoke eden 'aldatma' iddiası! Nisa Barış'ı aldattı mı?

20.04.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 yarışmasında sular durulmuyor. Bu sene yarışmaya, yarışmacı isimlerin aşk hayatı damga vururken, son olarak Survivor Mert Öcal'dan şoke eden bir iddia geldi. Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın yaşadığı olaylı aşk yarışmaya damga vururken, Öcal'ın 'aldatma' iddiası ortalığı karıştırdı.

Survivor Mert Öcal'dan Nisa hakkında şoke eden 'aldatma' iddiası! Nisa Barış'ı aldattı mı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da bu sene sık sık yarışmacıların özel hayatları konuşuldu. Geçtiğimiz sene ilişkilerini noktaladıkalrı bilinen Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın özel hayatlarıyla ilgili iddialar ise son hızıyla devam ediyor.

MERT ÖCAL'DAN ŞAŞIRTAN 'ALDATMA' İDDİASI!

Sevilen yarışmada önceki gün daha önceki haftalarda olduğu gibi Nisa, oyun sırasında Barış ile ilgili şiddet iddialarında bulunmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda da yarışmaya veda etmiş olan ve yarışmada aldatma iddialarıyla gündem olan eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Twitter hesabı üzerinden Nisa'yla ilgili önemli bir iddia ortaya attı.

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"HİÇ SEVGİLİNİZ VARKEN SNOWBOARD YAPTINIZ MI?"

Öcal'ın paylaşımı Nisa'nın hayranlarını adeta şoke etti. Öcal'ın attığı bir tweette "Mesela hiç sevgiliniz varken snowboard yaptınız mı ;) tweet bu kadar, kaşınırsanız devamı gelir..." ifadelerini kullanması dikkat çekti.

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TWITTER HESABINI KAPATTI!

Olay sonrası Mert Öcal, daha fazla dayanamayarak Twitter hesabını kapatmak durumunda kaldı.

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Yarışma esnasında abi-kardeş gibi olduklarını açıklamış olan çiftin sevgili olmaları 2020 yılında bomba etkisi yaratmıştı. Daha sonra ise bu ilişki aniden bitmişti.

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Bu sene de All Star kadrosunda yarışan Barış ve Nisa sık sık geçmişte yaşadıkları olayları gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor.

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KADINLARI DÖVDÜĞÜNÜ İDDİA ETMİŞTİ!

Nisa geçtiğimiz günlerde yarışma esnasında Barış'ın kadınları dövdüğünü iddia etmişti ve ortalık bir süre karışmıştı.

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Nisa için yapılan aldatma iddiası sonrası Nisa'nın Barış'ı aldattığı kişi olduğu belirtilen Süleyman Atlı da Instagram hesabından yaptığı açıklamada Nisa'yla arkadaş olduklarını duyurdu.


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Anahtar Kelimeler:
survivor Barış Murat Yağcı Mert Öcal Nisa Bölükbaşı
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