Survivor All Star yarışmasında birbirlerinden etkilenen Sude Burcu ve Mert Öcal günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Mert, birkaç gün önce doğum günü partisinde kız arkadaşına evlilik teklifinde bulunmuştu. Peki, Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mert Öcal ve Sude Burcu nişanlandı mı?

MERT ÖCAL KİMDİR?

29 Eylül 1982 tarihinde doğan 39 yaşındaki Mert Öcal "Best Model of Turkey" seçildi ve sonrasında 2004'te "Best Model of The World" kazandı. Yurt içi ve yurt dışında birçok katalog çekimi, defilelerde bulundu.

Yabancı Damat, Görgüsüzler, Asla Unutma, Oyun Bitti gibi birçok projede yer aldı.

16 Şubat 2020'de ekranlara gelen Survivor 2020'de Ünlüler takımında yer alarak ününe ün kattı. 2021'de Sen Çal Kapımı dizisinde konuk oyuncu oldu. Son olarak Survivor 2022 All Star'da yarışan Mert Öcal 20 Mart'ta yarışmadan elendi. Yarışmanın birincisi Nisa Bölükbaşı oldu.

MERT ÖCAL VE SUDE BURCU NİŞANLANDI MI?

Mert Öcal, İzmir'e gidip sevgilisi Sude Burcu'yu ailesinden istedi.

Kız isteme merasiminin ardından ünlü çiftin yüzükleri takıldı.

Çift, evlilik yolunda ilk adımı attı. Mert Öcal ve Sude Burcu'nun nişan töreninden kareler, Instagram'da paylaşıldı.

SUDE BURCU KİMDİR?

11 Mayıs 1996 İzmir doğumlu Sude Burcu, tekvandocudur. Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmenidir. Ayrıca 2 kız kardeşi de kendisi gibi tekvandocudur.

Survivor yarışmacısı Sude Burcu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Ayrıca zumba eğitmenliği de yapıyor.

Sude Burcu 1.66 boyunda ve 57 kilodur. 2 kez Avrupa 3'lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor.