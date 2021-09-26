Survivor Merve Aydın All Star için kolları sıvadı

Acun Ilıcalı'nın Survivor All Star için hazırlık yaptığı söylemesi sonrası herkes yeni yarışmacıları merak ediyor. Survivor All Star kadrosunda Sercan Yıldırım geçtiğimiz gün olacağını duyurmuştu.

Aleyna Kalaycıoğlu ve Barış Murat Yağcı'nın da kadroya dahil olduğu haberi, magazin gündemine gelirken Poyraz ve Turabi'nin de All Star'a katılacağı yönünde iddialar vardı.

İddialar sürerken eski yarışmacılardan Merve Aydın Survivor All Star kadrosunda olacağını duyurdu. Survivor Merve Aydın "Durmak yok yola devam" diyerek özel hocayla çalıştığı anları paylaştı.

Survivor Merve bu seneki şampiyonluk için çok iddialı.



