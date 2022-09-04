Survivor Nagihan Karadere'den pembeler içinde paylaşım! Vücudunu saran taytıyla sosyal medyayı salladı

Kısa mesafe ve engelli koşucusu Nagihan Karadere, Survivor yarışmasıyla adını daha geniş kitlelere duyurdu. Nagihan Karadere, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

706 bin Instagram takipçili ünlü sporcu Nagihan Karadere, güzelliğiyle göz kamaştırdı.

NAGİHAN KARADERE DİRİ VE DÜZGÜN FİZİĞİYLE GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKTI

Pembe taytı ile poz veren ünlü isim diri ve düzgün vücuduyla görenleri hayran bıraktı.

Karadere'nin "iyi pazarlar" notuyla yaptığı paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.

İşte Nagihan Karadere'nin o paylaşımı:





