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Survivor Nagihan Karadere'den pembeler içinde paylaşım! Vücudunu saran taytıyla sosyal medyayı salladı

04.09.2022 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmasında gösterdiği performansla adından söz ettiren Nagihan Karadere, yarışmanın ardından çıktığı tatilde verdiği pozlar ile sosyal medyada gündem olmuştu. Instagram hesabını aktif kullanmayı sürdüren Nagihan Karadere, bugün dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken ünlü isim, fiziğiyle gençlere taş çıkardı.

Survivor Nagihan Karadere'den pembeler içinde paylaşım! Vücudunu saran taytıyla sosyal medyayı salladı

Kısa mesafe ve engelli koşucusu Nagihan Karadere, Survivor yarışmasıyla adını daha geniş kitlelere duyurdu. Nagihan Karadere, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

706 bin Instagram takipçili ünlü sporcu Nagihan Karadere, güzelliğiyle göz kamaştırdı.

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NAGİHAN KARADERE DİRİ VE DÜZGÜN FİZİĞİYLE GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKTI

Pembe taytı ile poz veren ünlü isim diri ve düzgün vücuduyla görenleri hayran bıraktı.

Karadere'nin "iyi pazarlar" notuyla yaptığı paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.

İşte Nagihan Karadere'nin o paylaşımı:

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