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Survivor ne zaman bitecek? Survivor final ne zaman?

09.06.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın Survivor elemelerinin hızlanacağını açıklamasının ardından söz konusu programın final tarihi merak edilmeye başlandı. Peki Survivor ne zaman bitecek? Survivor final ne zaman?

Survivor ne zaman bitecek? Survivor final ne zaman?

Ekranların en çok izlenen programlarından biri olan Survivor'un kurallarında değişiklik yapılıyor. Acun Ilıcalı eleme sisteminin hız kazanacağını duyurdu. Bunun üzerine Survivor takipçileri "Survivor ne zaman bitecek?" , "Survivor final ne zaman?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

SURVİVOR NE ZAMAN BİTECEK? SURVİVOR FİNAL NE ZAMAN?

Vaktin yaklaşmasıyla finale kalmak isteyen Survivor yarışmacıları ellerinden gelenin daha fazlasını yapmaya başladı. Birbirleriyle, zor koşullarla, açlık ve özlemle kıyasıya rekabet eden yarışmacıların tek arzusu finale çıkmak ve birinci olmak. Survivor sunucusu Acun Ilıcalı ada konseyinde önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü televizyoncu Survivor finale 2 veya 2,5 hafta gibi bir süre kaldığını ancak yarışmacıların çok fazla olduğunu ifade etti. Bu durumun düzeltilmesi için alınan kararı açıklayan Ilıcalı elemelerin hızlanacağını Survivor yarışmacılarına ve takipçilerine duyurdu. Survivor 2021 final tarihinin haziran ayının son haftası veya temmuz ayının ilk haftası olacak şekilde gerçekleşmesi öngörüldü.

Survivor 2021'de toplam yarışmacı sayısı 7'ye düştü. Bu esnada yeni eleme sisteminin ne olacağı programın takipçileri tarafından en çok merak edilen konulardan biri oldu. Geçen yıl Survivor finali 13-14 Temmuz'da gerçekleşmişti. Kural gereği her hafta bir yarışmacı adaya veda ediyor ve yarışmanın 4 haftanın ardından bitmesi bekleniyordu. Ancak Survivor'un 2 veya 2,5 hafta sonra biteceği öne sürüldü. Acun Ilıcalı'nın elemelerin hız kazanacağını söylemesi bu iddiaları güçlendirdi. Bununla birlikte, bu yıl büyük finalin haziran ayının son haftasında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu noktada gözler konuya ilişkin Acun Ilıcalı'dan gelecek açıklamaların detaylarına çevrildi.

Survivor ne zaman bitecek? Survivor final ne zaman?

SURVİVOR'DA KALAN İSİMLER

Survivor adasında 7 yarışmacı kaldı. 8 Haziran Salı gecesi Steven adaya veda etti. Adada kalan isimler kırmızı takım ve mavi takım olmak üzere şu şekildedir:

Kırmızı takım:

Aleyna,
Berkay,
İsmail,
Batuhan

Mavi takım:

Ayşe,
Dora,
Poyraz,

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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