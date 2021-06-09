Ekranların en çok izlenen programlarından biri olan Survivor'un kurallarında değişiklik yapılıyor. Acun Ilıcalı eleme sisteminin hız kazanacağını duyurdu. Bunun üzerine Survivor takipçileri "Survivor ne zaman bitecek?" , "Survivor final ne zaman?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

SURVİVOR NE ZAMAN BİTECEK? SURVİVOR FİNAL NE ZAMAN?

Vaktin yaklaşmasıyla finale kalmak isteyen Survivor yarışmacıları ellerinden gelenin daha fazlasını yapmaya başladı. Birbirleriyle, zor koşullarla, açlık ve özlemle kıyasıya rekabet eden yarışmacıların tek arzusu finale çıkmak ve birinci olmak. Survivor sunucusu Acun Ilıcalı ada konseyinde önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü televizyoncu Survivor finale 2 veya 2,5 hafta gibi bir süre kaldığını ancak yarışmacıların çok fazla olduğunu ifade etti. Bu durumun düzeltilmesi için alınan kararı açıklayan Ilıcalı elemelerin hızlanacağını Survivor yarışmacılarına ve takipçilerine duyurdu. Survivor 2021 final tarihinin haziran ayının son haftası veya temmuz ayının ilk haftası olacak şekilde gerçekleşmesi öngörüldü.