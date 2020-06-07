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Survivor Nisa'dan Cemal Can ve Yasin için flaş iddia: Evrim'in Survivor'dan elenmesi için uğraşıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2020 22:55 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 100. bölümünde mavi takımdan Survivor Nisa, takım arkadaşları Cemal Can ve Yasin hakkında konuştu. Survivor Nisa, "Cemal Can ve Yasin, 4 aydır Evrim'in gitmesi için uğraşıyorlar" dedi.

Survivor Nisa'dan Cemal Can ve Yasin için flaş iddia: Evrim'in Survivor'dan elenmesi için uğraşıyorlar

Survivor 2020 yeni bölümde mavi takımdan Nisa, çok ciddi bir iddiada bulundu.

Nisa, ada konseyinde söyledikleri ile takımına ters düşmüş ve bundan dolayı arkadaşlarında tepki almıştı. 7 Haziran Pazar günü ekrana gelen Survivor 100. bölümde Nisa, dün söylediklerinin arkasında durduğunu ve yanlış bir şey demediğini söyledi. Doğruları sonunda açık konuştuğunu ifade eden Nisa, hastaneye kontrole gittiği zaman takım olarak Cemal Can’ın adının yazılması kararı alındığını öğrendiğini açıkladı.

Nisa Bölükbaşı, Yasin ile Cemal Can’ın 4 aydır Evrim’in gitmesi için uğraştığını iddia ederek, "Cemal Can’ın önce Evrim’i göndermek isteyip şimdi gitmemesi için adını yazdırmasını doğru bulmuyorum. Cemal Can'ın sözlerinin arkasında durması gerekiyor. Kendi düşüncelerinin arkasında durmuyor ve bir kişi bir şey söylediği zaman fikrini değiştiriyor" dedi.

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