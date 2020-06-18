Survivor Nisa'dan Sercan, Cemal Can ve Evrim itirafı! Nisa'nın sözleri Survivor'a damga vurdu

Survivor 2020'da çeyrek final ve bireysel oyunlar dönemi başladı. Survivor'da çeyrek finale kalan Evrim, Yasin, Nisa, Barış, Berkan, Sercan, Elif ve Cemal Can için yarı finale kadar geçerli olacak ve kaderlerini etkileyecek ve bir gün boyunca sürecek olan sms oylaması başlatıldı. Acun Ilıcalı'nın İstanbul'dan bağlandığı Survivor konseyinde oylama sırasında ise yarışmacıların, rakipleri hakkında konuşmaları ekrana geldi.

NİSA'DAN CEMAL CAN YORUMU: O KADAR İYİ Kİ...

Survivor'da Acun Ilıcalı, yarışmacılara rakipleri hakkında ve kendileri hakkındaki düşüncelerini sordu. Survivor Nisa, herkes hakkında fikrini belirtirken en çok merak edilen iki isim Sercan ve Evrim hakkında da flaş açıklamalarda bulundu. İlk önce yakın arkadaşı Cemal Can'ı anlatan Nisa, "Cemal Can çok iyi ve temiz kalpli bir insan. O kadar iyi ki başka insanları da öyle görür. Bazen bu yüzden, insanların kalbini kırmamak için içine atıyor ve kendini yıpratıyor" dedi.

"SERCAN'IN ZEHİR BİR ZEKASI VAR"

Nisa, bir dönem kendisine yakın ilgi gösteren ve baş başa da konuşan Sercan Yıldırım hakkında ise çarpıcı ifadeler kullandı. Nisa, Sercan için, "Oyunlar hariç fazla tanımadığım bir insan. Çok zehir zekası var insanları manipüle etmek için. Ama belki bu futboldan geliyordur kötü bir şey değil" dedi. Evrim ise Nisa'nın kendisi hakkındaki yorumuna bozuldu. Nisa, Evrim için sadece tek cümle kullandı ve "Evrim Oscar alacak bir kadın" yorumunu yaptı.



