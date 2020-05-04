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Survivor Nisa'nın son durumu nasıl? Acun Ilıcalı'dan Nisa Bölükbaşı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 23:52 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, Survivor Panorama canlı yayınına bağlandı ve merak edilen Nisa'nın son durumu hakkında bilgi verdi.

Survivor Nisa'nın son durumu nasıl? Acun Ilıcalı'dan Nisa Bölükbaşı açıklaması

Survivor 2020'de Nisa, dokunulmazlık oyununda oynamak istememişti. Oyun sonrasında ada konseyinde ise Survivor Nisa, takım arkadaşlarından ve Acun Ilıcalı'dan özür dilemişti. Survivor Panorama'ya bağlanan Acun Ilıcalı, gelen soru üzerine Nisa'nın durumunu anlattı.

"NİSA İÇİN İKİ TAKTİĞİ DE UYGULADIK"

Nisa'nın toparlanması için iki taktiğini de uyguladığını söyleyen Acun Ilıcalı, "Ama bunlardan sonra toparlanamazsa bir daha toparlanamaz" dedi. Başka bir soru üzerine de Nisa'nın psikolojik desteklik bir durumu olmadığını açıkladı.

Nisa'nın mahcubiyet hissettiğini de söyleyen Ilıcalı, "Biz Nisa'ya asla kızmıyoruz ama onun öyle bir korkusu var. Bana ve prodüksiyona ayıp oluyor mu diye mahcubiyet hissediyor. Nisa'nın durumu bir şeyi yapıp yapamamakla alakalı ve zorlanıyor sadece. Yarışmacıların hepsi çok iyi niyetli. Eski dönemlerdeki kadar uyanık yok burada. Masum insanlar adaya düşmüş gibi. Gerçekten hayat mücadelesi veren yarışmacılar var" deid.


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Survivor, Survivor Nisa, nisa bölükbaşı, Acun Ilıcalı,

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