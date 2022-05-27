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Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 26 Mayıs Survivor Justien Bieber konserini kim kazandı?

27.05.2022 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un yeni bölümünde bu defa ödül oyunu oynandı. Survivor'un büyük ödüllerinden biri olan bu ödül oyununda kazanan takımın yarışmacılarına, dünyaca ünlü sanatçı Justin Bieber'ın konseri için bilet verildi. Peki Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 26 Mayıs Survivor Justien Bieber konserini kim kazandı? İşte merak edilenler...

Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 26 Mayıs Survivor Justien Bieber konserini kim kazandı?

Survivor'a en son Sude Burcu veda etti. Sude Burcu'nun vedasının ardından Türkiye-Yunanistan ödül oyunu oynandı. Sonrasında ise Survivor 2022 All Star sezonu yarışmacıları, Justin Bieber konserine gitmek için yarıştı. Peki Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 26 Mayıs Survivor Justien Bieber konserini kim kazandı? İşte merak edilenler...

Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 26 Mayıs Survivor Justien Bieber konserini kim kazandı?

26 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'un 26 Mayıs akşamında ekranlara gelen yeni bölümünde yarışmacılar, Mexico City'de Justien Bieber konserine gitmek için kıran kırana yarıştı. Yarışın sonunda kazanan taraf ise ünlüler oldu.

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Adem Kılıçcı

Sema Aydemir

Anıl Berk Baki

Batuhan Karacakaya

Ayşe Yüksel

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Atakan Aslan

Nagihan Karadere

Ogeday Girişken

Berkan Karabulut

Hikmet Tuğsuz

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı

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Anahtar Kelimeler:
survivor Justin Bieber
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