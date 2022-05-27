Survivor'a en son Sude Burcu veda etti. Sude Burcu'nun vedasının ardından Türkiye-Yunanistan ödül oyunu oynandı. Sonrasında ise Survivor 2022 All Star sezonu yarışmacıları, Justin Bieber konserine gitmek için yarıştı. Peki Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 26 Mayıs Survivor Justien Bieber konserini kim kazandı? İşte merak edilenler...
Survivor'un 26 Mayıs akşamında ekranlara gelen yeni bölümünde yarışmacılar, Mexico City'de Justien Bieber konserine gitmek için kıran kırana yarıştı. Yarışın sonunda kazanan taraf ise ünlüler oldu.
Adem Kılıçcı
Sema Aydemir
Anıl Berk Baki
Batuhan Karacakaya
Ayşe Yüksel
Atakan Aslan
Nagihan Karadere
Ogeday Girişken
Berkan Karabulut
Hikmet Tuğsuz
Evrim Keklik
Nisa Bölükbaşı
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