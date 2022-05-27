Survivor'a en son Sude Burcu veda etti. Sude Burcu'nun vedasının ardından Türkiye-Yunanistan ödül oyunu oynandı. Sonrasında ise Survivor 2022 All Star sezonu yarışmacıları, Justin Bieber konserine gitmek için yarıştı. Peki Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 26 Mayıs Survivor Justien Bieber konserini kim kazandı? İşte merak edilenler...

26 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'un 26 Mayıs akşamında ekranlara gelen yeni bölümünde yarışmacılar, Mexico City'de Justien Bieber konserine gitmek için kıran kırana yarıştı. Yarışın sonunda kazanan taraf ise ünlüler oldu.

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Adem Kılıçcı

Sema Aydemir

Anıl Berk Baki

Batuhan Karacakaya

Ayşe Yüksel

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Atakan Aslan

Nagihan Karadere

Ogeday Girişken

Berkan Karabulut

Hikmet Tuğsuz

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı

